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В Украине может возникнуть дефицит электричества летом: будут ли отключения
Нардеп предупредил, что летом часть атомных энергоблоков идет на ремонт, потому возможен дефицит электричества.
В Украине может возникнуть дефицит электроэнергии летом вечером, ведь часть энергоблоков пойдет на ремонт.
Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк, передает «Киев 24».
«Часть атомных энергоблоков выходит в охлаждение. Они будут проводить ремонтную кампанию. Генерации будет меньше. Вместе с тем летом, в дневные часы будет генерация солнечных электростанций. Но это нас не спасает в вечернее время. Поэтому есть значительная вероятность, что в жаркие дни, в вечерние часы у нас будет незначительный дефицит. И единственный вариант, как его избежать — увеличить импорт», — сказал депутат.
О массовых отключениях Нагорняк пока не упомянул.
Ранее энергетики рассказали, стоит ли украинцам снова готовиться к блекаутам.