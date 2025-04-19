В Украине может возникнуть дефицит электричества летом: будут ли отключения

Будут ли отключать свет / © ТСН.ua

Реклама

В Украине может возникнуть дефицит электроэнергии летом вечером, ведь часть энергоблоков пойдет на ремонт.

Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк, передает «Киев 24».

«Часть атомных энергоблоков выходит в охлаждение. Они будут проводить ремонтную кампанию. Генерации будет меньше. Вместе с тем летом, в дневные часы будет генерация солнечных электростанций. Но это нас не спасает в вечернее время. Поэтому есть значительная вероятность, что в жаркие дни, в вечерние часы у нас будет незначительный дефицит. И единственный вариант, как его избежать — увеличить импорт», — сказал депутат.

Реклама

О массовых отключениях Нагорняк пока не упомянул.

Ранее энергетики рассказали, стоит ли украинцам снова готовиться к блекаутам.