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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине может возникнуть дефицит электричества летом: будут ли отключения

Нардеп предупредил, что летом часть атомных энергоблоков идет на ремонт, потому возможен дефицит электричества.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Будут ли отключать свет

Будут ли отключать свет / © ТСН.ua

В Украине может возникнуть дефицит электроэнергии летом вечером, ведь часть энергоблоков пойдет на ремонт.

Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк, передает «Киев 24».

«Часть атомных энергоблоков выходит в охлаждение. Они будут проводить ремонтную кампанию. Генерации будет меньше. Вместе с тем летом, в дневные часы будет генерация солнечных электростанций. Но это нас не спасает в вечернее время. Поэтому есть значительная вероятность, что в жаркие дни, в вечерние часы у нас будет незначительный дефицит. И единственный вариант, как его избежать — увеличить импорт», — сказал депутат.

О массовых отключениях Нагорняк пока не упомянул.

Ранее энергетики рассказали, стоит ли украинцам снова готовиться к блекаутам.

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