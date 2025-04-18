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Рубио предупредил генсека НАТО о намерениях США в отношении Украины
Госсекретарь США проинформировал Марка Рютте о мирном предложении, сделанном представителям Украины и России.
Соединенные Штаты могут отступить от усилий, направленных на установление мира в Украине, если в ближайшее время не появится четкий путь к этому.
Об этом заявил в пятницу, 18 апреля, госсекретарь США Марко Рубио, в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте, говорится в сообщении на официальном сайте Госдепа.
В ходе этого разговора представитель администрации Трампа проинформировал генсека Североатлантического альянса о мирном предложении, представленном вчера украинской делегации в Париже и российским официальным лицам по телефону.
«Госсекретарь выразил надежду президента Трампа и Соединенных Штатов, что это предложение будет принято и приведет к крепкому и продолжительному миру в Украине», — говорится в сообщении.
В то же время, Марко Рубио вновь повторил свое сегодняшнее заявление о том, что хотя США стремятся помочь прекратить войну, но «если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты отступят от усилий».
Напомним, ранее в этот день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае неудачи усилий Вашингтона остановить войну в Украине в течение нескольких дней президенту Трампа сообщат, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом.