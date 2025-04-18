Рубіо попередив генсека НАТО про наміри США щодо України

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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Сполучені Штати можуть відступити від зусиль, спрямованих на встановлення миру в Україні, якщо найближчим часом не з’явиться чіткий шлях до цього.

Про це заявив у п’ятницю, 18 квітня держсекретар США Марко Рубіо, у розмові з генсеком НАТО Марком Рютте, йдеться у повідомленні на офіційному сайті Держдепу.

Під час цієї розмови представник адміністрації Трампа поінформував генсека Північноатлантичного альянсу про мирну пропозицію, представлену вчора українській делегації в Парижі та російським офіційним особам по телефону.

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«Держсекретар висловив сподівання президента Трампа та Сполучених Штатів, що ця пропозиція буде прийнята та призведе до міцного та тривалого миру в Україні», — йдеться у повідомленні.

Водночас Марко Рубіо знову повторив свою сьогоднішню заяву про те, що хоча США прагнуть допомогти припинити війну, але «якщо найближчим часом не з’явиться чіткий шлях до миру, Сполучені Штати відступлять від зусиль».

Нагадаємо, раніше цього дня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у разі невдачі зусиль Вашингтона зупинити війну в Україні протягом декількох днів президенту Трампу повідомлять, що переговори більше не є життєздатним варіантом.