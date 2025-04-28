Масштабный блэкаут в Европе: Украина сделала громкое заявление

Блекаут в Европе / © Associated Press

Реклама

Украина готова оказать помощь европейским государствам в восстановлении энергетических сетей после масштабных сбоев в поставках электроэнергии, которые произошли 28 апреля.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в соцсети X.

«Мы готовы поделиться знаниями и опытом, полученными, в частности, за время систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру», — написал он.

Реклама

Министр энергетики также выразил благодарность странам Европейского Союза за оказанную поддержку и отметил, что Украина всегда готова помочь в случае необходимости.

Напомним, 28 апреля масштабные сбои в электроснабжении затронули Испанию, Португалию, а также часть Франции и Андорры. Это привело к перебоям в работе транспорта, аэропортов, светофоров, больниц и мобильной связи. Сейчас устанавливаются причины инцидента, среди которых рассматриваются технические неполадки в транспортной сети Испании или кибератака.