ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1540
Время на прочтение
1 мин

Масштабный блэкаут в Европе: Украина сделала громкое заявление

Украина предлагает поддержку Европе после блэкаута, который произошел сегодня во многих городах.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Блэкаут в Европе

Блекаут в Европе / © Associated Press

Украина готова оказать помощь европейским государствам в восстановлении энергетических сетей после масштабных сбоев в поставках электроэнергии, которые произошли 28 апреля.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в соцсети X.

«Мы готовы поделиться знаниями и опытом, полученными, в частности, за время систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру», — написал он.

Министр энергетики также выразил благодарность странам Европейского Союза за оказанную поддержку и отметил, что Украина всегда готова помочь в случае необходимости.

Напомним, 28 апреля масштабные сбои в электроснабжении затронули Испанию, Португалию, а также часть Франции и Андорры. Это привело к перебоям в работе транспорта, аэропортов, светофоров, больниц и мобильной связи. Сейчас устанавливаются причины инцидента, среди которых рассматриваются технические неполадки в транспортной сети Испании или кибератака.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie