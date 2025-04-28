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- Украина
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Масштабный блэкаут в Европе: Украина сделала громкое заявление
Украина предлагает поддержку Европе после блэкаута, который произошел сегодня во многих городах.
Украина готова оказать помощь европейским государствам в восстановлении энергетических сетей после масштабных сбоев в поставках электроэнергии, которые произошли 28 апреля.
Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в соцсети X.
«Мы готовы поделиться знаниями и опытом, полученными, в частности, за время систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру», — написал он.
Министр энергетики также выразил благодарность странам Европейского Союза за оказанную поддержку и отметил, что Украина всегда готова помочь в случае необходимости.
Напомним, 28 апреля масштабные сбои в электроснабжении затронули Испанию, Португалию, а также часть Франции и Андорры. Это привело к перебоям в работе транспорта, аэропортов, светофоров, больниц и мобильной связи. Сейчас устанавливаются причины инцидента, среди которых рассматриваются технические неполадки в транспортной сети Испании или кибератака.