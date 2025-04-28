Голова Європейської ради Антоніу Кошта / © Associated Press

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Оператори мереж Іспанії та Португалії працюють над виявленням причини і відновленням електропостачання на тлі масових блекаутів 28 квітня.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта повідомив про це в «X».

Оператори мереж обох країн працюють над виявленням причини та відновленням електропостачання. Станом на зараз нема жодних ознак кібератаки.

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Про це заявив Кошта на тлі масштабного блекауту, що паралізував Іспанію та Португалію.

Нагадаємо, мільйони людей без світла. Про подробиці масштабного блекауту в Європі повідомляди західні ЗМІ та місцеві жителі. Відключення електроенергії паралізувало низку країн Європи, спричинивши транспортний колапс і проблеми зі зв’язком.

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