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Масштабний блекаут в Європі: що стало причиною — заява Євроради
Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що про кібератаку наразі не йдеться.
Оператори мереж Іспанії та Португалії працюють над виявленням причини і відновленням електропостачання на тлі масових блекаутів 28 квітня.
Голова Європейської ради Антоніу Кошта повідомив про це в «X».
Оператори мереж обох країн працюють над виявленням причини та відновленням електропостачання. Станом на зараз нема жодних ознак кібератаки.
Про це заявив Кошта на тлі масштабного блекауту, що паралізував Іспанію та Португалію.
Нагадаємо, мільйони людей без світла. Про подробиці масштабного блекауту в Європі повідомляди західні ЗМІ та місцеві жителі. Відключення електроенергії паралізувало низку країн Європи, спричинивши транспортний колапс і проблеми зі зв’язком.
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