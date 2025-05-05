Режим "Ковер": Москву атакували невідомі безпілотники

Москва / © ТСН.ua

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У ніч на 5 травня 2025 року Москву спробували атакувати невідомі дрони.

Про це заявив мер Москви Сергій Собянин у повідомленні у соцмережах.

“Силами ППО Міноборони в міському окрузі Подільськ відбито атаку чотирьох безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події”, — заявив росіянин.

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Також російська авіація додала, що в аеропорту “Домодєдово” запроваджено тимчасові обмеження на приймання і випуск літаків під назвою “Ковер”. “Внуково” також тимчасово не впускає та не випускає літаки.

Причина – спроба дронової атаки столиці РФ.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що поважає вибір лідерів, які їдуть до Путіна на парад, але наша сторона не несе відповідальність за події у той день.