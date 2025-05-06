Атака на Россию / © ТСН.ua

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Дроны пытаются массированно атаковать сразу несколько российских регионов. Жители Липецкой области сообщают об активной работе ПВО, "красный уровень" опасности БПЛА также действует в Рязанской, Тамбовской и Тульской областях.

Об этом пишет SHOT.

Очевидцы рассказали, что несколько взрывов прогремели на окраине Липецка в районе 23:30, а в самом городе включили тревожную сирену. Перед этим звук полета нескольких БПЛА в сторону Липецка слышали жители Воловского района. Предварительно, над регионом уже сбито несколько воздушных целей, последствий на земле и пострадавших пока нет.

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Ранее в регионе также был объявлен "красный уровень" опасности атаки БПЛА. По данным мониторинговых каналов, также угроза атаки беспилотников сохраняется в Астраханской, Нижегородской, Тверской и Смоленской областях.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы "силами ПВО" Минобороны отбита атака пяти летевших на Москву беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Также временные ограничения введены на работу аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщили в Росавиации.

Напомним, что ранее Москву атаковали неизвестные беспилотники.