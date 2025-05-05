Россия оставляет фронт без ПВО ради парада: что это дает Украине

Парад победы в Москве. / © Getty Images

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Россия перебрасывает в Москву около 280 систем противовоздушной обороны, чтобы защитить столицу во время парада 9 мая.

Об этом сообщил военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире Radio NV.

По словам Нарожного, такая взимание создает "окна в обороне" на других участках, что открывает для Украины возможности для ударов по военным целям противника.

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"Если они опрокидывают такое количество систем, значит, где-то они снимаются с боевого дежурства. А это шанс для наших сил нанести точечные удары по арсеналам, аэродромам, пунктам управления", - пояснил эксперт.

Нарожный отмечает, что у России есть дефицит систем ПВО, в том числе большой дальности (С-300, С-400). Для эффективного покрытия своей территории им требуется более 1200 таких комплексов, но на вооружении, по оценкам, всего около 200.

Большинство систем размещены на временно оккупированных территориях Украины – именно они прикрывают военные объекты, логистику и склады.

По информации источников, в Москву опрокидывают системы разной дальности действия - от "Буков" до С-400 - в частности из Казани и Грозного. В столице планируют построить несколько эшелонов обороны.

При этом Нарожный подчеркнул, что даже такое количество систем не гарантирует 100% защиты.

"Прикрытие Москвы нуждается в колоссальных ресурсах. Даже 280 систем - это не гарантия. Мы уже видели попадание дронов по арсеналу в 70 км от столицы. Это значит, что найдутся новые уязвимые точки", - добавил он.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал не верить обещаниям Москвы о прекращении огня и быть готовыми к провокациям на 9 мая. А те, кто почему-то еще верит Кремлю, могут попробовать на себе.