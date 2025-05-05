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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія залишає фронт без ППО заради параду: що це дає Україні

Росія перекидає до Москви близько 280 систем протиповітряної оборони, щоб захистити столицю під час параду 9 травня.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Парад перемоги у Москві

Парад перемоги у Москві. / © Getty Images

Росія перекидає до Москви близько 280 систем протиповітряної оборони, щоб захистити столицю під час параду 9 травня.

Про це повідомив військовий експерт та засновник БО “Реактивна пошта” Павло Нарожний в ефірі Radio NV.

За словами Нарожного, таке стягування створює “вікна в обороні” на інших ділянках, що відкриває для України можливості для ударів по військових цілях противника.

“Якщо вони перекидають таку кількість систем, значить, десь вони знімаються з бойового чергування. А це — шанс для наших сил нанести точкові удари по арсеналах, аеродромах, пунктах управління”, — пояснив експерт.

Нарожний зазначає, що Росія має дефіцит систем ППО, зокрема великої дальності (С-300, С-400). Для ефективного покриття своєї території їм потрібно понад 1200 таких комплексів, але на озброєнні, за оцінками, є лише близько 200.

Більшість систем розміщені на тимчасово окупованих територіях України — саме вони прикривають військові об’єкти, логістику та склади.

За інформацією джерел, до Москви перекидають системи різної дальності дії — від “Буків” до С-400 — зокрема з Казані та Грозного. У столиці планують вибудувати кілька ешелонів оборони.

При цьому Нарожний підкреслив, що навіть така кількість систем не гарантує 100% захисту.

“Прикриття Москви потребує колосальних ресурсів. Навіть 280 систем — це не гарантія. Ми вже бачили влучання дронів по арсеналу за 70 км від столиці. Це означає, що знайдуться нові вразливі точки”, — додав він.

Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав не вірити обіцянкам Москви про припинення вогню і бути готовими до провокацій на 9 травня. А ті, хто чомусь ще вірить Кремлю, “можуть спробувати на собі”.

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