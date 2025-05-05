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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Влада закликає евакуюватися мешканців двох міст: що відомо

Щодня з міст Білопілля та Ворожба курсують евакуаційні автобуси.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Евакуація.

Евакуація. / © Associated Press

У Сумській області, неподалік від кордону з Росією, просять терміново евакуюватися мешканців кількох населених пунктів – Білопілля та Ворожби.

Про це заявив очільник Сумської РДА Михайло Мельник.

"Прошу мешканців м. Білопілля та м. Ворожба терміново евакуюватись до безпечного місця! Евакуаційні автобуси їдуть кожен ранок об 8:00", - йдеться у повідомленні.

За його словами, записатися на евакуацію можна цілодобово.

Як повідомлялося, росіяни накопичують сили у Курській області. Окрім того, окупанти продовжують обстрілювати Сумщину. Також у напрямку населених пунктів Басівка та Журавка росіяни задіюють штурмові групи.

Втім, військовий експерт Сергій Грабський вважає, що наразі та кількість військових РФ, яка діє в окремих районах Сумської області, не здатна прорватися до міста Суми.

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