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Влада закликає евакуюватися мешканців двох міст: що відомо
Щодня з міст Білопілля та Ворожба курсують евакуаційні автобуси.
У Сумській області, неподалік від кордону з Росією, просять терміново евакуюватися мешканців кількох населених пунктів – Білопілля та Ворожби.
Про це заявив очільник Сумської РДА Михайло Мельник.
"Прошу мешканців м. Білопілля та м. Ворожба терміново евакуюватись до безпечного місця! Евакуаційні автобуси їдуть кожен ранок об 8:00", - йдеться у повідомленні.
За його словами, записатися на евакуацію можна цілодобово.
Як повідомлялося, росіяни накопичують сили у Курській області. Окрім того, окупанти продовжують обстрілювати Сумщину. Також у напрямку населених пунктів Басівка та Журавка росіяни задіюють штурмові групи.
Втім, військовий експерт Сергій Грабський вважає, що наразі та кількість військових РФ, яка діє в окремих районах Сумської області, не здатна прорватися до міста Суми.