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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
2 хв

Курська операція залишається актуальною: деталі від Сирського

Операція ЗСУ на Курщині триває вже 9 місяців.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курська операція

Курська операція / © ТСН.ua

Курська операція досягла більшості поставлених цілей. Завдяки нашим активним діям у регіоні вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях.

Про це написав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

“Буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз”, — наголосив він.

Результати Курської операції

Як наголосив Сирський, кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними ходами. Курська операція стала саме такою — для ворога це була несподіванка.

“Україна показала, що здатна контратакувати, бити та гнати ворога, зокрема і на його землі. Це стало можливим завдяки конкретним військовим частинам, конкретним воїнам — справжнім героям українського війська” — зазначив Сирський.

Один із підрозділів, який якісно та ефективно виконав визначені завдання на Курщині – 225-й окремий штурмовий полк. Він є ключовим, коли ми говоримо про успішну активну оборону на півночі України та в прикордонних районах РФ

“Мав приємну нагоду поспілкуватися з його бійцями й командирами та вручити їм високі державні та відомчі бойові нагороди — за зразкову стійкість, мужність, героїзм” — наголосив він.

Додамо, що у Мережі російські воєнкори пишуть, що у Курську наступають ЗСУ.

“У Курську почався наступ українських військ. Про це пишуть російські воєнкори”, — зазначив нардеп Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на території Курської області РФ. На прикордонні тривають активні бойові дії. Причому не тільки в Курській, а частково — в Брянській і Бєлгородській областях.

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Дата публікації
Кількість переглядів
136
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