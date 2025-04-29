Чи була Курська операція доцільною для України: думка бойового медика

Курська операція / © ТСН.ua

Реклама

На думку бойового медика Гліба Бітюкова, Курська операція для України здебільшого була недоцільною. Але військово-політичне керівництво України цього не визнає.

Про це сказав військовий медик та медичний менеджер Гліб Бітюков в інтерв’ю “Свобода Live”.

“Чого ми хотіли досягти Курською операцією? Найімовірніше, щоб захопити н-ну територію обміняти на українські території. Але питання: скільки території ми захопили від Росії? 0,001? І ми хотіли поміняти її на 22% ук тер? Мені здається, що ми намагалися подивитися на ситуацію очима Путіна, але дивилися власними. На місці Путіна я б взагалі не звертав уваги. Ну що ви там собі захопили? Грайтеся собі у своїй пісочниці, а я далі робитиму свою справу”, — вважає він.

Реклама

Як заявляв Зеленський, Курська операція мала серйозний вплив на лідерів країн. Вона показала, що Путін — слабкий.

“Ви уявляєте, щоб Зеленський сказав: “Знаєте, лоханулися. Дарма зайшли. Не варто було цього робити”. Він не зміг би так сказати. У будь-якому разі він буде адвокатувати свої рішення. Безумовно, він пояснюватиме, навіщо це було. Але треба дивитися на ситуацію з усіх боків. Чи були об’єктивні причини для цієї операції?

Йшлося і про те, що Курська операція була важлива, тому що дозволила перекинути війну на територію противника.

“Знову таки: щоб що? Була теорія, що ми відволікаємо сили противника. Від Донбасу. Давайте поміряємося силами — практично безмежний людський ресурс РФ і достатньо обмежений наш. Чиї сили ми тоді відволікаємо і перекидаємо? Свої чи їхні?”, — завершив медик.

Раніше йшлося про те, що бої на Курщині останніми днями носили дуже запеклий характер. Росіяни продовжують спроби вибити ЗСУ з області.