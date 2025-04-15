В Курську дрони влучили в склад боєприпасів РФ

Вибух. / © Associated Press

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У вівторок, 15 квітня, в Курську безпілотники влучили в склад боєприпасів армії Російської Федерації.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

“В Курську невідомі дрони влучили в склад боєприпасів росіян”, - повідомив він.

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Наразі більше деталей від Коваленка немає. Поки що український Генштаб ситуацію не прокоментував.

Як повідомлялося, вночі у російському Курську лунали потужні вибухи. Над містом пролунало щонайменше 30 вибухів.

Дата публікації 14:39, 14.04.25 Кількість переглядів 15 Торецьк тримається! Українські танкісти відбивають напади росіян!