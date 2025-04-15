- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 508
- Час на прочитання
- 1 хв
В Курську дрони влучили в склад боєприпасів РФ
В місті лунали сильні вибухи.
У вівторок, 15 квітня, в Курську безпілотники влучили в склад боєприпасів армії Російської Федерації.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
“В Курську невідомі дрони влучили в склад боєприпасів росіян”, - повідомив він.
Наразі більше деталей від Коваленка немає. Поки що український Генштаб ситуацію не прокоментував.
Як повідомлялося, вночі у російському Курську лунали потужні вибухи. Над містом пролунало щонайменше 30 вибухів.