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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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508
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1 хв

В Курську дрони влучили в склад боєприпасів РФ

В місті лунали сильні вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

У вівторок, 15 квітня, в Курську безпілотники влучили в склад боєприпасів армії Російської Федерації.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

“В Курську невідомі дрони влучили в склад боєприпасів росіян”, - повідомив він.

Наразі більше деталей від Коваленка немає. Поки що український Генштаб ситуацію не прокоментував.

Як повідомлялося, вночі у російському Курську лунали потужні вибухи. Над містом пролунало щонайменше 30 вибухів.

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