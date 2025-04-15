В Курске дроны попали в склад боеприпасов РФ

Взрыв. / © Associated Press

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Во вторник, 15 апреля, в Курске беспилотники попали в состав боеприпасов армии Российской Федерации.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"В Курске неизвестные дроны попали в состав боеприпасов россиян", - сообщил он.

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Пока больше деталей от Коваленко нет. Пока что украинский Генштаб ситуацию не прокомментировал.

Как сообщалось, ночью в российском Курске раздавались мощные взрывы . Над городом раздалось по меньшей мере 30 взрывов.

Дата публикации 14:39, 14.04.25 Количество просмотров 15 Торецк держится! Украинские танкисты отражают нападения россиян!