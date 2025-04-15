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В Курске дроны попали в склад боеприпасов РФ
В городе раздавались сильные взрывы.
Во вторник, 15 апреля, в Курске беспилотники попали в состав боеприпасов армии Российской Федерации.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
"В Курске неизвестные дроны попали в состав боеприпасов россиян", - сообщил он.
Пока больше деталей от Коваленко нет. Пока что украинский Генштаб ситуацию не прокомментировал.
Как сообщалось, ночью в российском Курске раздавались мощные взрывы . Над городом раздалось по меньшей мере 30 взрывов.