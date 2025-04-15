Угода зі США про мир в Україні: Лавров заявив про труднощі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що досягти згоди зі США щодо ключових елементів потенційної мирної угоди для завершення війни в Україні — складне завдання. Лавров також наголосив, що Москва більше ніколи не дозволить собі економічну залежність від Заходу.

Про це йдеться у статті Reuters.

«Домовитися про ключові компоненти врегулювання непросто. Вони обговорюються«, — сказав Лавров в інтерв’ю газеті „Коммерсант“, відповідаючи на запитання, чи є у РФ та США спільне бачення окремих аспектів можливої угоди.

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«Ми добре розуміємо, який вигляд має взаємовигідна угода, від якої ми ніколи не відмовлялися, і який вигляд має угода, яка може знову загнати нас у пастку», — додав очільник російського МЗС.

Він також нагадав, що позицію Росії чітко озвучив її президент Володимир Путін у червні 2024 року. Тоді диктатор вимагав від України офіційно відмовитися від прагнення вступити до НАТО та вивести війська з усіх територій чотирьох областей, на які зазіхає Москва.

«Ми говоримо про права людей, які живуть на цих землях. Саме тому ці території нам дорогі. Ми не можемо їх віддати, дозволивши вигнати звідти цих людей«, — зробив брехливу, пропагандистську заяву Лавров.

Російський міністр похвалив «здоровий глузд» президента США Дональда Трампа, зокрема за його слова про те, що американська підтримка прагнення України вступити до НАТО була однією з головних причин війни.

Водночас Лавров наголосив, що російська політична еліта не допустить жодних кроків, які можуть знову поставити країну в економічну, військову, технологічну чи аграрну залежність від Заходу.

Нагадаємо, після свого візиту до Росії та зустрічі з Путіним спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що мирна угода щодо України передбачатиме врегулювання питання «пʼяти територій».