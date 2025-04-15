Міць предків у наших руках: шукайте шаблю Івана Мазепи в «Аврорі»

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Проєкт, що об’єднує минуле й сучасність

Коли ми тримаємо в руках щось справжнє, пов’язане з історією, у серці народжується почуття зв’язку. З предками. Культурою. З собою.

У грудні 2024 року мережа мультимаркетів «Аврора» та громадська організація Ukraine WOW ініціювали масштабний проєкт, присвячений популяризації української культури та підтримці музейної діяльності. Його місія зрозуміла й важлива — нагадати українцям: наша історія варта того, щоб її пам’ятали, зберігали і поширювали.

«Основна мета партнерства «Аврори» та Ukraine WOW — об'єднати людей навколо культурних проєктів, що поєднують історію, новітні технології та видатних діячів минулого й сучасності. Ми хочемо допомогти розповідати про них, надаючи партнерську підтримку й підсилюючи через продуктові лінійки», — каже Роман Сівковський, директор з маркетингу мережі «Аврора».

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Історичний контекст

Фігура гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи вже протягом кількох століть викликає дискусії, захоплення й передусім повагу. Він не лише керував державою. Він був політиком, стратегом, захисником культури і незалежним мислителем, який наважився кинути виклик імперії. Його ім’я уособлює визвольну боротьбу за українську незалежність ще до того, як про неї почали згадувати в підручниках.

«По-перше, нам потрібно популяризувати видатні українські імена. Мазепа — видатний гетьман. Коли ти бачиш такі речі, як його шабля, то починаєш гуглити цю історичну постать і, звісно, одразу потрапляєш на згадку про Україну», — наголошують у мережі.

У травні 2024 року шабля із трьохсотрічною історією стала частиною іншої великої історії. Після гучної перемоги над Тайсоном Ф’юрі в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик підняв над рингом саме цю легендарну зброю. І весь світ побачив: українці не просто перемагають фізично, а й несуть із собою глибоку, сильну, героїчну спадщину. Це був жест, який об’єднав покоління: від козаків до сучасних героїв.

У чому унікальність сувенірної моделі шаблі гетьмана Івана Мазепи

Сувенірна шабля вироблена з дерева як копія легендарної зброї Івана Мазепи, яка сьогодні зберігається у Чернігівському історичному музеї. На клинку — позолочене зображення Богородиці, ангелів, візерунки, притаманні козацькій епосі. Усі декоративні елементи, гравіювання й форма максимально наближені до оригінальної шаблі.

Іграшкову шаблю на замовлення мережі «Аврора» виготовляє харківська компанія ТМ «Сувенір-Декор». Попри складні умови підприємство продовжує працювати.

«Ми завжди розглядаємо спочатку українського виробника. Якщо розуміємо, що певний продукт просто неможливо зробити в Україні, тільки тоді переходимо на імпорт», — зазначає Роман Сівковський.

Придбавши сувенір, кожен може долучитись до великої справи: 100% прибутку «Аврора» спрямує на підтримку Чернігівського історичного музею.

Окрім як завітати в один із магазинів «Аврора», замовити сувенірну шаблю Мазепи можна й на сайті AVRORA.UA.

Сувенірна шабля — це частинка великої історії. Тож долучайтеся до ініціативи разом з «Авророю» та Ukraine WOW — зберігайте, даруйте й популяризуйте українську культурну спадщину для наступних поколінь.

Довідка

Мережа мультимаркетів «Аврора» – українська компанія з прямими іноземними інвестиціями від фонду Horizon Capital. Мережа динамічно розвивається та розширюється як в Україні, так і за кордоном, налічуючи понад 1 600 магазинів на території України та 35 магазинів у Румунії.