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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Де Росія зосередила найбільше систем ППО: відповідь експерта

Росія стягує шалену кількість ресурсів для захисту столиці, а також — Криму.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ППО РФ у Криму

ППО РФ у Криму

Військовий експерт сказав, де у росіян зосереджена найбільша концентрація систем ППО та ПРО. Це Москва та Підмосков'я, а також тимчасово окупований Кримський півострів.

Про це “Еспресо” сказав Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ, речник Генштабу ЗСУ (2014-2017).

“Ворог сконцентрував неймовірну кількість ресурсів, захищаючи Керченський міст, в обороні якого щонайменше дві бригади ППО російської армії. Та й інші військові об'єкти окупантів у Криму надійно охороняються", — зауважив військовий експерт.

Селезньов наголошує, що ворог готовий досить оперативно відновлювати втрачене. Коли стається "бавовна" в різних куточках Криму, і ми точно верифікуємо цю інформацію як факти знищення ворожих елементів системи ППО, то противник буквально миттєво намагається повнити втрачене та перевозить з інших регіонів РФ відповідне устаткування чи озброєння на територію Кримського півострова.

Попри те, що росіяни зараз стягують в Москву чималу кількість систем ППО з різних куточків РФ, акцентував експерт, Крим вони точно не чіпатимуть.

“Цей тимчасово окупований регіон для них залишається пріоритетним. Відповідно, єдиний шлях послаблення системи ППО в Криму — її фізичне знищення, яке досягається ефективною розвідкою, а далі не менш ефективним застосуванням наших елементів вогневого впливу", — прокоментував Владислав Селезньов.

Нагадаємо, у ніч проти 3 травня у Криму пролунали вибухи. Рух через Керченський міст перекрито.

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Дата публікації
Кількість переглядів
232
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