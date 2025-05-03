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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Вибухова ніч у Криму: росіяни перекрили Керченський міст (відео)

У Криму пролунали вибухи

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Керченський міст

Керченський міст / © Reuters

У ніч проти 3 травня міст через Керченську протоку у Криму перекритий росіянами для руху.

Про це інформує відповідний паблік у Telegram.

У повідомленні йдеться, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

© із соцмереж

"Ті, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок", — звучить у повідомленні.

© із соцмереж

Також окупанти оголосили у Криму ще й ракетну небезпеку. Сигнал тривоги звучить і у Севастополі. Звуки вибухів, попередньо вильоти російської ППО, чують у Керчі та Феодосії.

Про це інформують моніторингові канали.

До того про польоти безпілотників через Червоноперекопський район повідомляють очевидці.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає Крим російським. Ця позиція базується на Конституції та міжнародному праві.

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