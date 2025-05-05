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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
324
Час на прочитання
2 хв

Зірка "Ліверпуля" оголосив про відхід з клубу та стане гравцем "Реала"

Трент Александер-Арнольд уже погодив контракт з мадридським грандом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трент Александер-Арнольд

Трент Александер-Арнольд / © Associated Press

Правий захисник "Ліверпуля" Трент Александер-Арнольд офіційно оголосив про свій відхід з мерсисайдського клубу.

Про це рішення 26-річний англійський футболіст повідомив у своєму Instagram.

"Після 20 років у "Ліверпулі" настав час підтвердити: я залишу клуб наприкінці цього сезону. Це, без сумніву, найважче рішення в моєму житті.

Я знаю, що багато хто з вас задавався питанням "чому?" або засмучувався, що я досі нічого не сказав, але я завжди мав намір залишити всю свою увагу на тому, що найважливіше для команди – на здобутті 20-го чемпіонства.

Цей клуб був моїм життям – усім моїм світом – протягом 20 років. Від академії й до сьогодні – підтримка та любов, яку я відчував від усіх усередині клубу й за його межами, залишиться зі мною назавжди. Я завжди буду винен вам за це.

Але я ніколи не знав нічого іншого, і це рішення – про новий виклик, про вихід із зони комфорту, про те, щоб кинути виклик самому собі – як професійно, так і особисто. Я віддавав себе повністю щодня, поки був у цьому клубі, й сподіваюся, що ви відчули, що я справді щось віддав вам за цей час.

Від щирого серця дякую всім – моїм тренерам, менеджерам, партнерам за командою, персоналу та нашим неймовірним уболівальникам – за ці 20 років.

Мені пощастило здійснити свої мрії саме тут, і я ніколи, ніколи не сприйматиму як належне ті особливі моменти, які ми пережили разом. Моя любов до цього клубу не згасне ніколи", – написав Александер-Арнольд.

За інформацією авторитетного журналіста та інсайдера Фабріціо Романо, наступним клубом Трента стане мадридський "Реал".

Зазначається, що сторони досягли усної домовленості, а документи для підписання 5-річного контракту вже готуються.

Александер-Арнольд є вихованцем "Ліверпуля". За головну команду мерсисайдців він виступав від 2016 року, взяв участь у 351 матчі, в яких забив 23 голи та віддав 92 асисти.

Разом з "червоними" Трент здобув 9 трофеїв, зокрема виграв Лігу чемпіонів у сезоні-2018/19 та двічі став чемпіоном АПЛ (2019/20, 2024/25).

Нагадаємо, раніше "Ліверпуль" подовжив контракти з іншими двома своїми зірками – Мохамедом Салахом і Вірджилом ван Дейком.

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