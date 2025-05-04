ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

Фіаско чемпіона: "Челсі" завдав поразки "Ліверпулю" в АПЛ (відео)

"Сині" здобули важливу перемогу в боротьбі за потрапляння до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Челсі" – "Ліверпуль"

"Челсі" – "Ліверпуль" / © Associated Press

"Челсі" вдома обіграв "Ліверпуль" у центральному матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 3:1.

Уже на 3-й хвилині зустрічі господарів вивів уперед Енцо Фернандес.

На старті другого тайму лондонці збільшили свою перевагу – на 56-й хвилині автоголом відзначився захисник мерсисайдського клубу Джарелл Кванса.

На 85-й хвилині "червоні" скоротили відставання – забив Вірджил Ван Дейк.

Проте останнє слово в цьому матчі було за підопічними Енцо Марески – на 90+6-й хвилині пенальті реалізував Коул Палмер.

Огляд матчу "Челсі" – "Ліверпуль"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Челсі" (63 очки) посідає п'яте місце в АПЛ і продовжує вести боротьбу за потрапляння до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

"Ліверпуль" (82 очка) впевнено лідирує. Колектив Арне Слота ще за підсумками минулого туру достроково став чемпіоном.

У наступному турі АПЛ "сині" 11 травня на виїзді позмагаються з "Ньюкаслом", а мерсисайдці того ж дня приймуть "Арсенал".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie