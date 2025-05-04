Фіаско чемпіона: "Челсі" завдав поразки "Ліверпулю" в АПЛ (відео)

"Челсі" – "Ліверпуль" / © Associated Press

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"Челсі" вдома обіграв "Ліверпуль" у центральному матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 3:1 .

Уже на 3-й хвилині зустрічі господарів вивів уперед Енцо Фернандес.

На старті другого тайму лондонці збільшили свою перевагу – на 56-й хвилині автоголом відзначився захисник мерсисайдського клубу Джарелл Кванса.

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На 85-й хвилині "червоні" скоротили відставання – забив Вірджил Ван Дейк.

Проте останнє слово в цьому матчі було за підопічними Енцо Марески – на 90+6-й хвилині пенальті реалізував Коул Палмер.

Огляд матчу "Челсі" – "Ліверпуль"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Челсі" (63 очки) посідає п'яте місце в АПЛ і продовжує вести боротьбу за потрапляння до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

"Ліверпуль" (82 очка) впевнено лідирує. Колектив Арне Слота ще за підсумками минулого туру достроково став чемпіоном.

У наступному турі АПЛ "сині" 11 травня на виїзді позмагаються з "Ньюкаслом", а мерсисайдці того ж дня приймуть "Арсенал".