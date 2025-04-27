"Ліверпуль" знищив "Тоттенгем" і достроково став чемпіоном АПЛ (відео)

"Ліверпуль" / © Associated Press

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"Ліверпуль" достроково став переможцем англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Мерсисайдці оформили чемпіонство, розгромивши "Тоттенгем" у домашньому матчі 34-го туру АПЛ – поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 5:1 .

На 12-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив нападник "шпор" Домінік Соланке, але ще до перерви "червоні" відповіли трьома голами – відзначилися Луїс Діас, Алексіс Макаллістер і Коді Гакпо.

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У другому таймі підопічні Арне Слота довели справу до розгрому. На 63-й хвилині забив Мохамед Салах, а остаточний рахунок гри на 69-й хвилині встановив захисник гостей Ієнома Удогі, який зрізав м'яч у власні ворота.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Тоттенгем"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Ліверпуль" (82 очки) за чотири тури до кінця став недосяжним для переслідувачів у таблиці АПЛ. Від "Арсенала", який йде другим, мерсисайдці відірвалися на 15 балів.

Для "Ліверпуля" це ювілейне, 20-те чемпіонство в історії та друге – в епоху АПЛ. До цього востаннє "червоні" вигравали титул у сезоні 2019/20.

"Тоттенгем" (37 пунктів) наразі посідає 16-ту сходинку елітного дивізіону чемпіонату Англії.

У наступному турі АПЛ мерсисайдці 4 травня на виїзді зіграють проти "Челсі", а "шпори" того ж дня у гостях зустрінуться з "Вест Гемом".