"Ливерпуль" уничтожил "Тоттенхэм" и досрочно стал чемпионом АПЛ (видео)

"Ливерпуль" / © Associated Press

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"Ливерпуль" досрочно стал победителем английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Мерсисайдцы оформили чемпионство, разгромив "Тоттенхэм" в домашнем матче 34-го тура АПЛ - поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 5:1 .

На 12-й минуте счет во встрече открыл нападающий "шпор" Доминик Соланке, но еще до перерыва "красные" ответили тремя голами – отличились Луис Диас, Алексис Макаллистер и Коди Гакпо.

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Во втором тайме подопечные Арне Слота довели дело до разгрома. На 63-й минуте забил Мохамед Салах, а окончательный счет игры на 69-й минуте установил защитник гостей Иенома Удоги, который срезал мяч в свои ворота.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Ливерпуль" (82 очка) за четыре тура до конца стал недостижимым для преследователей в таблице АПЛ. От идущего вторым "Арсенала" мерсисайдцы оторвались на 15 баллов.

Для "Ливерпуля" это юбилейное, 20-е чемпионство в истории и второе – в эпоху АПЛ. До этого последний раз "красные" выигрывали титул в сезоне-2019/20.

"Тоттенхэм" (37 пунктов) сейчас занимает 16-ю строчку элитного дивизиона чемпионата Англии.

В следующем туре АПЛ мерсисайдцы 4 мая на выезде сыграют против "Челси", а "шпоры" в тот же день в гостях встретятся с "Вест Хэмом".