Звезда "Ливерпуля" объявил об уходе из клуба и станет игроком "Реала"

Трент Александер-Арнольд / © Associated Press

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Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд официально объявил о своем уходе из мерсисайдского клуба.

Об этом решении 26-летний английский футболист сообщил в своем Instagram.

"После 20 лет в "Ливерпуле" пришло время подтвердить: я покину клуб в конце этого сезона. Это, без сомнения, самое тяжелое решение в моей жизни.

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Я знаю, что многие из вас задавались вопросом "почему?" или расстраивался, что я еще ничего не сказал, но я всегда намеревался оставить все свое внимание на том, что самое важное для команды – на завоевании 20-го чемпионства.

Этот клуб был моей жизнью – всем моим миром – в течение 20 лет. От академии до сих пор – поддержка и любовь, которую я испытывал от всех внутри клуба и за его пределами, останется со мной навсегда. Я всегда должен вам за это.

Но я никогда не знал ничего другого, и это решение – о новом вызове, о выходе из зоны комфорта, о том, чтобы бросить вызов самому себе – как профессионально, так и лично. Я отдавал себя полностью каждый день, пока был в этом клубе, и надеюсь, что вы почувствовали, что я действительно что-то отдал вам за это время.

От всего сердца благодарю всех – моих тренеров, менеджеров, партнеров по команде, персонал и наших невероятных болельщиков – за эти 20 лет.

Мне удалось осуществить свои мечты именно здесь, и я никогда, никогда не буду воспринимать как должное те особые моменты, которые мы пережили вместе. Моя любовь к этому клубу не угаснет никогда", – написал Александер-Арнольд.

По информации авторитетного журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, следующим клубом Трента станет мадридский "Реал" .

Стороны достигли устной договоренности, а документы для подписания 5-летнего контракта уже готовятся.

Александер-Арнольд является воспитанником "Ливерпуля". За главную команду мерсисайдцев он выступал с 2016 года, принял участие в 351 матче, в которых забил 23 гола и отдал 92 ассиста.

Вместе с "красными" Трент завоевал 9 трофеев, в том числе выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19 и дважды стал чемпионом АПЛ (2019/20, 2024/25).

Напомним, ранее "Ливерпуль" продлил контракты с другими двумя своими звездами – Мохамедом Салахом и Вирджилом ван Дейком.