Первый трофей в карьере Кейна: "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии

Гарри Кейн, "Бавария" / © Associated Press

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"Бавария" стала чемпионом немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Мюнхенский клуб стал недостижимым для конкурентов в турнирной таблице после матча 32-го тура национального первенства, в котором чемпион прошлого сезона "Байер" на выезде сыграл вничью с "Фрайбургом" (2:2).

За два тура до конца отрыв подопечных Венсана Компани от леверкузенцев составляет 8 очков, поэтому команда Хаби Алонсо потеряла шансы догнать лидера.

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Это 34-е чемпионство "Баварии" в истории. Мюнхенцы обновили национальный рекорд по выигранным титулам.

Также это первый трофей в профессиональной карьере звездного форварда мюнхенцев Гарри Кейна, который с 24 голами является лучшим бомбардиром текущего сезона Бундеслиги.