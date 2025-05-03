"Бавария" драматически упустила победу и не смогла досрочно стать чемпионом (видео)

"РБ Лейпциг" – "Бавария"

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"Бавария" на выезде сыграла вничью с "РБ Лейпцигом" в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25. Поединок на "Ред Булл Арене" в Лейпциге завершился со счетом 3:3 .

Для того чтобы досрочно оформить чемпионство, мюнхенцам нужна была победа в этой встрече.

В первом тайме "быки" постарались, чтобы этого не произошло. Голами отличились Беньямин Шешко и Лукас Клостерманн.

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Однако во втором тайме подопечные Венсана Компани совершили камбэк, трижды поразив ворота соперника. Точные удары наносили Эрик Дайер, Майкл Олисе и Лерой Сане.

Когда уже казалось, что "Бавария" сейчас будет праздновать свое 34-е чемпионство в истории, "быки" спаслись от поражения. На последней, четвертой компенсированной ко второму тайму минуте ничью "быкам" принес Юссуф Поульсен.

Обзор матча "РБ Лейпциг" – "Бавария"

Отметим, что лучший бомбардир этого сезона Бундеслиги Гарри Кейн (24 гола) пропускал этот матч из-за перебора желтых карточек. Англичанин продолжает оставаться без единого трофея в своей карьере.

"Бавария" (76 очков) лидирует в Бундеслиге, за два тура до конца опережая действующего чемпиона "Байер" на 9 баллов, но леверкузенцы имеют матч в запасе, а потому сохраняют математические шансы на титул.

"РБ Лейпциг" (50 пунктов) находится на пятой позиции и продолжает вести борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В следующем туре Бундеслиги мюнхенцы 10 мая примут "Боруссию" Менхенгладбах, а "быки" в тот же день на выезде сыграют с "Вердером".