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Эстония выделила денежную помощь украинцам: как получить
Эстония начинает трехмесячную программу финансовой помощи жителям пяти прифронтовых областей Украины.
Украинцы из пяти прифронтовых областей могут получить денежную помощь от Эстонии в течение трех месяцев. Программа охватывает жителей Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей, относящихся к уязвимым категориям.
Об этом сообщил Эстонский совет по делам беженцев.
Кто может получить помощь?
Уязвимые семьи могут получить 3600 гривен в месяц на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Для этого нужно подтвердить свой статус документами.
Условия получения помощи:
Помощь оказывается единовременно;
Повторное заявление возможно только через 6 месяцев после предоплаты (если появились новые основания).
Получить помощь могут:
Одиноких родителей;
Беременных женщин;
Семей с тремя и более детьми;
Семей с детьми младше 2 лет;
Людей с инвалидностью I–II групп;
Лиц с тяжелыми болезнями или возрастом 60+;
Пострадавших из-за разрушения жилья или утраты близких из-за войны.
Как подать заявку?
Онлайн: с 1 мая через сайт Эстонского совета по делам беженцев.
Офлайн: в специальных локациях, о которых сообщат через местные власти.
Решения принимаются в течение 3 недель. Если решение будет положительным, заявитель получит доступ к онлайн-форме для последующего заполнения. Специалисты проверят данные и в случае необходимости свяжутся для уточнения деталей.
После окончательного подтверждения денежные средства будут перечислены на банковский счет, указанный главным заявителем.
Напомним, ко Дню Независимости часть украинцев получат денежную помощь.