Эстония выделила денежную помощь украинцам: как получить

Помощь украинцам / © Pexels

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Украинцы из пяти прифронтовых областей могут получить денежную помощь от Эстонии в течение трех месяцев. Программа охватывает жителей Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей, относящихся к уязвимым категориям.

Об этом сообщил Эстонский совет по делам беженцев.

Кто может получить помощь?

Уязвимые семьи могут получить 3600 гривен в месяц на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Для этого нужно подтвердить свой статус документами.

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Условия получения помощи:

Помощь оказывается единовременно; Повторное заявление возможно только через 6 месяцев после предоплаты (если появились новые основания).

Получить помощь могут:

Одиноких родителей;

Беременных женщин;

Семей с тремя и более детьми;

Семей с детьми младше 2 лет;

Людей с инвалидностью I–II групп;

Лиц с тяжелыми болезнями или возрастом 60+;

Пострадавших из-за разрушения жилья или утраты близких из-за войны.

Как подать заявку?

Онлайн: с 1 мая через сайт Эстонского совета по делам беженцев. Офлайн: в специальных локациях, о которых сообщат через местные власти.

Решения принимаются в течение 3 недель. Если решение будет положительным, заявитель получит доступ к онлайн-форме для последующего заполнения. Специалисты проверят данные и в случае необходимости свяжутся для уточнения деталей.

После окончательного подтверждения денежные средства будут перечислены на банковский счет, указанный главным заявителем.

Напомним, ко Дню Независимости часть украинцев получат денежную помощь.