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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Эстония выделила денежную помощь украинцам: как получить

Эстония начинает трехмесячную программу финансовой помощи жителям пяти прифронтовых областей Украины.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Помощь от Эстонии

Помощь украинцам / © Pexels

Украинцы из пяти прифронтовых областей могут получить денежную помощь от Эстонии в течение трех месяцев. Программа охватывает жителей Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей, относящихся к уязвимым категориям.

Об этом сообщил Эстонский совет по делам беженцев.

Кто может получить помощь?

Уязвимые семьи могут получить 3600 гривен в месяц на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Для этого нужно подтвердить свой статус документами.

Условия получения помощи:

  1. Помощь оказывается единовременно;

  2. Повторное заявление возможно только через 6 месяцев после предоплаты (если появились новые основания).

Получить помощь могут:

  • Одиноких родителей;

  • Беременных женщин;

  • Семей с тремя и более детьми;

  • Семей с детьми младше 2 лет;

  • Людей с инвалидностью I–II групп;

  • Лиц с тяжелыми болезнями или возрастом 60+;

  • Пострадавших из-за разрушения жилья или утраты близких из-за войны.

Как подать заявку?

  1. Онлайн: с 1 мая через сайт Эстонского совета по делам беженцев.

  2. Офлайн: в специальных локациях, о которых сообщат через местные власти.

Решения принимаются в течение 3 недель. Если решение будет положительным, заявитель получит доступ к онлайн-форме для последующего заполнения. Специалисты проверят данные и в случае необходимости свяжутся для уточнения деталей.

После окончательного подтверждения денежные средства будут перечислены на банковский счет, указанный главным заявителем.

Напомним, ко Дню Независимости часть украинцев получат денежную помощь.

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