Естонія виділила грошову допомогу українцям: як отримати

Допомога українцям / © Pexels

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Українці із п’яти прифронтових областей можуть отримати грошову допомогу від Естонії протягом трьох місяців. Програма охоплює мешканців Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей, які належать до вразливих категорій.

Про це повідомила Естонська рада у справах біженців.

Хто може отримати допомогу?

Вразливі родини можуть отримати 3 600 гривень на місяць на кожного члена сім’ї протягом трьох місяців. Для цього необхідно підтвердити свій статус документами.

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Умови отримання допомоги:

Допомога надається одноразово; Повторна заява можлива лише через 6 місяців після попередньої виплати (якщо з’явилися нові підстави).

Отримати допомогу можуть:

Одиноких батьків;

Вагітних жінок;

Родин із трьома та більше дітьми;

Сімей із дітьми до 2 років;

Людей з інвалідністю I–II груп;

Осіб із тяжкими хворобами або віком 60+;

Постраждалих через руйнування житла або втрату близьких через війну.

Як подати заявку?

Онлайн: з 1 травня через сайт Естонської ради у справах біженців. Офлайн: у спеціальних локаціях, про які повідомлять через місцеву владу.

Рішення приймаються протягом 3 тижнів. Якщо рішення буде позитивним, заявник отримає доступ до онлайн-форми для подальшого заповнення. Фахівці перевірять дані та, у разі потреби, зв’яжуться для уточнення деталей.

Після остаточного підтвердження кошти будуть перераховані на банківський рахунок, зазначений головним заявником.

Нагадаємо, до Дня Незалежності частина українців отримає грошову допомогу.