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Как избавиться от плесени на стенах: эффективные советы
Когда плесень поселяется в доме, решить проблему поможет только комплексный подход — устранение причин, эффективное уничтожение и профилактика.
Плесень на стенах может стать большой проблемой, ведь при благоприятных условиях она «приживается» на любом покрытии и глубоко проникает в стены. А вот, чтобы избавиться от плесени, обычно приходится приложить много усилий и перепробовать разные способы.
О самых эффективных методах уничтожения плесени на стенах рассказали в «Эпицентре».
Почему в доме появляется плесень
Чтобы избавиться от плесени навсегда, необходимо не только убрать ее со стен, но и создать в доме такие условия, при которых она не захочет возвращаться. Поэтому прежде всего выясним главные причины появления плесени:
повышенная влажность (более 60%), в частности из-за неправильного использования увлажнителя воздуха;
низкая температура в помещении из-за плохого отопления;
недостаточная термоизоляция, приводящая к промерзанию стен;
недостаточная вентиляция;
плохая гидроизоляция (наружных стен, крыши, окон, полов);
много растений, требующих опрыскивания;
постоянное воздействие водяного пара (ванная комната, кухня) при отсутствии достаточной вентиляции.
Поэтому прежде чем начать борьбу с уже поселившимся на стенах грибком, нужно устранить причины его появления.
Современные средства уничтожения плесени
Если вы заметили плесень на стенах, или в помещении появился затхлый запах, свидетельствующий о грибке, скрытом в незаметных и часто труднодоступных местах, проще всего купить специализированную бытовую химию, созданную именно для решения этой проблемы.
Ко всем этим средствам прилагается подробная инструкция, которая позволит применять препарат безопасно и эффективно. Обычно средство наносится на заплесневевшую поверхность и через некоторое время смывается.
Кроме того, существуют разные строительные материалы с фунгицидными свойствами, которые помогут закрепить эффект и восстановят поврежденные грибком поверхности. Речь идет о грунтовках, гидроизоляции и различных красках с эффектом «антиплесени».
Следует отметить, если грибок глубоко проник в штукатурку или швы между кафельной плиткой, вам придется сделать косметический ремонт — снять поврежденную штукатурку или фугу, обработать пораженные места фунгицидным средством и нанести новое покрытие.
Народные способы избавления от плесени
Если по каким-то веским причинам вы решили не применять химические средства борьбы с плесенью, на помощь придут проверенные народные рецепты:
Уксус — нанесите на заплесневевшую поверхность любым удобным способом, подождите несколько минут, протрите обработанный участок сухой салфеткой. Способ можно использовать как регулярную профилактику, особенно для различных поверхностей на кухне: столов, столешниц, деревянных досок, хлебниц и т.д. Вместо уксуса можно использовать раствор лимонной кислоты или лимонный сок.
Сода часто используется вместе с уксусом: сначала место, где появилась плесень, натирают содой, а затем смывают ее уксусом. С осторожностью нужно использовать на поверхностях, которые можно легко поцарапать, так как сода является своеобразным абразивом.
Перекись водорода используется стандартно: нанести на пораженный участок с помощью тряпки или распылителя, через 10-15 минут протереть губкой или тряпкой.
Медный купорос — использование требует средств защиты, так как вещество является ядовитым, технология такая же, как и для перекиси. Для приготовления рабочего раствора 10 г медного купороса следует растворить в литре воды.
Спирт с глицерином — используется на непористых твердых поверхностях. На стакан спирта нужно добавить несколько капель глицерина, нанести на плесень и оставить на час. Остатки плесени и глицерина затем смыть чистой водой.
Нашатырный спирт (аммиак) — используется для удаления плесени на гладких поверхностях, таких как кафель, стекло или пластик. Рабочий раствор смешивается из равных частей воды и аммиака, сразу же наносится на пораженный участок. Остатки нужно смыть через 1–2 часа.
Масло чайного дерева — безопасный натуральный фунгицид, но оказывает не слишком сильное действие, поэтому используется только если поражение плесенью недавнее и незначительное. На полстакана воды добавьте 2 мл масла чайного дерева и 1 чайную ложку обыкновенной соли. После нанесения такой раствор смывать не нужно.
Как предупредить появление плесени в доме
Что не иметь «головной боли» из-за плесени на стенах, следует соблюдать несколько простых правил:
Регулярно проветривайте помещение.
Установите принудительную вентиляцию в ванной комнате.
Используйте вытяжку во время приготовления пищи.
Используйте осушитель воздуха, если в вашем доме или квартире влажность выше 60%
Используйте озонатор воздуха (помогает как в профилактике, так и в борьбе с плесенью).
Не загромождайте комнаты лишней мебелью и оставляйте промежуток вдоль стен для свободной циркуляции воздуха.
Напомним, существуют простые домашние средства, которые очистят шампуры и сетку гриль через две секунды. Это отмывает даже застаредый жир.