Как избавиться от плесени на стенах: эффективные советы

Чтобы избавиться от плесени на стенах навсегда, недостаточно просто убрать с поверхности грибок / © Фото из открытых источников

Реклама

Плесень на стенах может стать большой проблемой, ведь при благоприятных условиях она «приживается» на любом покрытии и глубоко проникает в стены. А вот, чтобы избавиться от плесени, обычно приходится приложить много усилий и перепробовать разные способы.

О самых эффективных методах уничтожения плесени на стенах рассказали в «Эпицентре».

Почему в доме появляется плесень

Чтобы избавиться от плесени навсегда, необходимо не только убрать ее со стен, но и создать в доме такие условия, при которых она не захочет возвращаться. Поэтому прежде всего выясним главные причины появления плесени:

Реклама

повышенная влажность (более 60%), в частности из-за неправильного использования увлажнителя воздуха;

низкая температура в помещении из-за плохого отопления;

недостаточная термоизоляция, приводящая к промерзанию стен;

недостаточная вентиляция;

плохая гидроизоляция (наружных стен, крыши, окон, полов);

много растений, требующих опрыскивания;

постоянное воздействие водяного пара (ванная комната, кухня) при отсутствии достаточной вентиляции.

Поэтому прежде чем начать борьбу с уже поселившимся на стенах грибком, нужно устранить причины его появления.

Современные средства уничтожения плесени

Если вы заметили плесень на стенах, или в помещении появился затхлый запах, свидетельствующий о грибке, скрытом в незаметных и часто труднодоступных местах, проще всего купить специализированную бытовую химию, созданную именно для решения этой проблемы.

Ко всем этим средствам прилагается подробная инструкция, которая позволит применять препарат безопасно и эффективно. Обычно средство наносится на заплесневевшую поверхность и через некоторое время смывается.

Кроме того, существуют разные строительные материалы с фунгицидными свойствами, которые помогут закрепить эффект и восстановят поврежденные грибком поверхности. Речь идет о грунтовках, гидроизоляции и различных красках с эффектом «антиплесени».

Следует отметить, если грибок глубоко проник в штукатурку или швы между кафельной плиткой, вам придется сделать косметический ремонт — снять поврежденную штукатурку или фугу, обработать пораженные места фунгицидным средством и нанести новое покрытие.

Народные способы избавления от плесени

Если по каким-то веским причинам вы решили не применять химические средства борьбы с плесенью, на помощь придут проверенные народные рецепты:

Уксус — нанесите на заплесневевшую поверхность любым удобным способом, подождите несколько минут, протрите обработанный участок сухой салфеткой. Способ можно использовать как регулярную профилактику, особенно для различных поверхностей на кухне: столов, столешниц, деревянных досок, хлебниц и т.д. Вместо уксуса можно использовать раствор лимонной кислоты или лимонный сок.

Сода часто используется вместе с уксусом: сначала место, где появилась плесень, натирают содой, а затем смывают ее уксусом. С осторожностью нужно использовать на поверхностях, которые можно легко поцарапать, так как сода является своеобразным абразивом.

Перекись водорода используется стандартно: нанести на пораженный участок с помощью тряпки или распылителя, через 10-15 минут протереть губкой или тряпкой.

Медный купорос — использование требует средств защиты, так как вещество является ядовитым, технология такая же, как и для перекиси. Для приготовления рабочего раствора 10 г медного купороса следует растворить в литре воды.

Спирт с глицерином — используется на непористых твердых поверхностях. На стакан спирта нужно добавить несколько капель глицерина, нанести на плесень и оставить на час. Остатки плесени и глицерина затем смыть чистой водой.

Нашатырный спирт (аммиак) — используется для удаления плесени на гладких поверхностях, таких как кафель, стекло или пластик. Рабочий раствор смешивается из равных частей воды и аммиака, сразу же наносится на пораженный участок. Остатки нужно смыть через 1–2 часа.

Масло чайного дерева — безопасный натуральный фунгицид, но оказывает не слишком сильное действие, поэтому используется только если поражение плесенью недавнее и незначительное. На полстакана воды добавьте 2 мл масла чайного дерева и 1 чайную ложку обыкновенной соли. После нанесения такой раствор смывать не нужно.

Как предупредить появление плесени в доме

Что не иметь «головной боли» из-за плесени на стенах, следует соблюдать несколько простых правил:

Регулярно проветривайте помещение. Установите принудительную вентиляцию в ванной комнате. Используйте вытяжку во время приготовления пищи. Используйте осушитель воздуха, если в вашем доме или квартире влажность выше 60% Используйте озонатор воздуха (помогает как в профилактике, так и в борьбе с плесенью). Не загромождайте комнаты лишней мебелью и оставляйте промежуток вдоль стен для свободной циркуляции воздуха.

Напомним, существуют простые домашние средства, которые очистят шампуры и сетку гриль через две секунды. Это отмывает даже застаредый жир.