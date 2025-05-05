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- Війна
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Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано
Окупанти зазнають серйозних втрат на полі бою. За останню добу РФ недорахувалася понад 1200 солдатів.
Сили оборони України ліквідували за добу 1260 російських окупантів, а також знищили 5 танків та 43 артсистеми противника.
Про це 5 травня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 958 070 (+1260) осіб
танків — 10763 (+5)
бойових броньованих машин — 22411 (+8)
артилерійських систем — 27370 (+43)
РСЗВ — 1377 (+1)
засоби ППО — 1155
літаків — 372
гелікоптерів — 335
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 34997 (+137)
крилаті ракети — 3196
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 47250 (+109)
спеціальна техніка — 3870
Раніше британські розвідники повідомили, що до кінця 2025 року російська окупаційна армія може встановити антирекорд за втратами особового складу у війні проти України.