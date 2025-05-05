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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано

Окупанти зазнають серйозних втрат на полі бою. За останню добу РФ недорахувалася понад 1200 солдатів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Getty Images

Сили оборони України ліквідували за добу 1260 російських окупантів, а також знищили 5 танків та 43 артсистеми противника.

Про це 5 травня повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 958 070 (+1260) осіб

  • танків — 10763 (+5)

  • бойових броньованих машин — 22411 (+8)

  • артилерійських систем — 27370 (+43)

  • РСЗВ — 1377 (+1)

  • засоби ППО — 1155

  • літаків — 372

  • гелікоптерів — 335

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 34997 (+137)

  • крилаті ракети — 3196

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 47250 (+109)

  • спеціальна техніка — 3870

Раніше британські розвідники повідомили, що до кінця 2025 року російська окупаційна армія може встановити антирекорд за втратами особового складу у війні проти України.

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