Трамп зробив нову заяву про війну в Україні: "Були дуже хороші дискусії"

Дональд Трамп / © Associated Press

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На тлі зусиль з припинення війни президент США Дональд Трамп заявив, що він та його радники мали в останні дні досить «позитивні» дискусії щодо України та РФ.

Про це Трамп повідомив під час спілкування з журналістами, пише Reuters.

«У нас були дуже хороші дискусії про Росію та Україну останніми днями», — сказав він.

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Подробиці «хороших розмов» Трамп журналістам не розкрив. Водночас додав, що між українською та російською сторонами на тлі війни є дуже багато ненависті.

Раніше Путін заявив, що мир в Україні — це питання часу. Він також озвучив свою версію причин повномасштабної війни проти України. За словами диктатора, він попереджав про майбутні геополітичні зміни.