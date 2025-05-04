Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін

Реклама

Президент РФ Володимир Путін дуже прагне зустрітися із Дональдом Трампом, щоби «продати» припинення вогню під непублічні умови.

Про це сказав ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін на Youtube-каналі LIGAnet.

«Очевидно, що з Росією не будуть розмовляти на рівних, але зустріч з Трампом відповідає міфології російській, що це, насправді, проксі-війна між Штатами і Росією.», — сказав він

Реклама

Клімкін вважає, Путіну потрібно визначитися, що саме і як він може «здати» та як змінить свою стратегію.

«Я думаю, що це все приготовано з точки зору, як далі намагатися руйнувати українську державність. Це буде просто зміна методів, але точно не зміна мети», — додав Клімкін.

Також буде розуміння, що кремлівський очільник зможе собі дозволити в цих переговорах з Трампом.

Путін усвідомлює, що Трампу потрібен результат, тому спробує «продати» йому припинення вогню під певні умови, які будуть погоджені непублічно.

«Які Трамп має надягнути на голову нам і європейцям», — сказав Клімкін.

І це стосується багатьох умов, зокрема, санкцій ЄС проти РФ, оскільки просто американські санкції не дають звільнення від усього того, що Путін наразі хоче.

Нагадаємо, очільник КНР Сі Цзіньпін приїде до Москви на 9 травня. Китайський очільник прибуде до РФ на запрошення Володимира Путіна. Зокрема, він відвідає парад.

Читайте також