Путін пояснив, чому почав війну проти України

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін озвучив свою версію причин повномасштабної війни проти України. За словами диктатора, він попереджав про майбутні геополітичні зміни.

Про це він сказав у новому фільмі «Росія. Кремль. Путін. 25 років», створеному російською держпропагандою.

«Відсутність реакції Заходу на попередження, озвучені на Мюнхенській конференції 2007 року, у результаті призвела до трагічних подій в Україні», — сказав Путін.

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Також у цьому пропагандистському фільмі Путін заявив, що Росія 2014 року не була готова до повномасштабного вторгнення до України.

«Розпочинати СВО 2014 року було нереалістично — Росія не була готова до фронтального протистояння з колективним Заходом», — сказав Путін.

Раніше Путін заявив, що мир в Україні — це питання часу.