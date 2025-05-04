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Путін пояснив, чому почав війну проти України
Диктатор каже, що війна стала «наслідком відсутності реакції Заходу» на попередження, які він нібито озвучував ще 2007 року.
Президент Росії Володимир Путін озвучив свою версію причин повномасштабної війни проти України. За словами диктатора, він попереджав про майбутні геополітичні зміни.
Про це він сказав у новому фільмі «Росія. Кремль. Путін. 25 років», створеному російською держпропагандою.
«Відсутність реакції Заходу на попередження, озвучені на Мюнхенській конференції 2007 року, у результаті призвела до трагічних подій в Україні», — сказав Путін.
Також у цьому пропагандистському фільмі Путін заявив, що Росія 2014 року не була готова до повномасштабного вторгнення до України.
«Розпочинати СВО 2014 року було нереалістично — Росія не була готова до фронтального протистояння з колективним Заходом», — сказав Путін.
Раніше Путін заявив, що мир в Україні — це питання часу.