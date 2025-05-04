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Експерти склали рейтинг найнадійніших авто з пробігом: 12 моделей
Найбільш довговічні авто вимірюються за їхньою здатністю подолати понад 805 тисяч кілометрів.
Фахівці представили рейтинг найнадійніших авто з пробігом. До нього увійшли 12 марок з Європи, Японії та США.
Про це написало американське видання HotCars.
Рейтинг найнадійніших автомобілів у США
Як зазначається у матеріалі, перелік найнадійніших авто має такий вигляд:
Hyundai Elantra 2010-2015 років — 9,5 балів;
Chevrolet Silverado 1988-2002 років — 9,0 балів;
Ford Super Duty 2011-2016 років — 8,5 балів;
Toyota Tacoma 2005-2015 років — 8,0 балів;
Porsche 911 Turbo 1973-1989 років — 8,0 балів;
Honda Accord 1990-1993 років — 7,5 балів;
Mercedes-Benz E-Class 1993-1996 років — 7,5 балів;
Chevrolet Corvette 1997-2004 років — 7,0 балів;
Volkswagen Golf 2003-2008 років — 6,5 балів;
Nissan Frontier 2005-2007 років — 6,0 балів;
Mazda MX-5 1989-1997 років — 5,5 балів;
Ford Mustang 1964-1973 років — 5,5 балів.
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