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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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Експерти склали рейтинг найнадійніших авто з пробігом: 12 моделей

Найбільш довговічні авто вимірюються за їхньою здатністю подолати понад 805 тисяч кілометрів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Авто

Авто / © autotheme.info

Фахівці представили рейтинг найнадійніших авто з пробігом. До нього увійшли 12 марок з Європи, Японії та США.

Про це написало американське видання HotCars.

Рейтинг найнадійніших автомобілів у США

Як зазначається у матеріалі, перелік найнадійніших авто має такий вигляд:

  1. Hyundai Elantra 2010-2015 років — 9,5 балів;

  2. Chevrolet Silverado 1988-2002 років — 9,0 балів;

  3. Ford Super Duty 2011-2016 років — 8,5 балів;

  4. Toyota Tacoma 2005-2015 років — 8,0 балів;

  5. Porsche 911 Turbo 1973-1989 років — 8,0 балів;

  6. Honda Accord 1990-1993 років — 7,5 балів;

  7. Mercedes-Benz E-Class 1993-1996 років — 7,5 балів;

  8. Chevrolet Corvette 1997-2004 років — 7,0 балів;

  9. Volkswagen Golf 2003-2008 років — 6,5 балів;

  10. Nissan Frontier 2005-2007 років — 6,0 балів;

  11. Mazda MX-5 1989-1997 років — 5,5 балів;

  12. Ford Mustang 1964-1973 років — 5,5 балів.

Раніше експерти склали добірку 10 найдоступніших авто в Україні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
159
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