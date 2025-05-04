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Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей с пробегом: 12 моделей
Наиболее долговечные авто измеряются по их способности преодолеть более 805 тысяч километров.
Специалисты представили рейтинг самых надежных автомобилей с пробегом. В него вошли 12 марок из Европы, Японии и США.
Об этом написало американское издание HotCars.
Рейтинг самых надежных автомобилей в США
Как отмечается в материале, список самых надежных автомобилей выглядит так:
Hyundai Elantra 2010-2015 годов – 9,5 баллов;
Chevrolet Silverado 1988-2002 годов – 9,0 баллов;
Ford Super Duty 2011-2016 годов – 8,5 баллов;
Toyota Tacoma 2005-2015 годов – 8,0 баллов;
Porsche 911 Turbo 1973-1989 годов – 8,0 баллов;
Honda Accord 1990-1993 годов – 7,5 баллов;
Mercedes-Benz E-Class 1993-1996 годов – 7,5 баллов;
Chevrolet Corvette 1997-2004 годов – 7,0 баллов;
Volkswagen Golf 2003-2008 годов – 6,5 баллов;
Nissan Frontier 2005-2007 годов – 6,0 баллов;
Mazda MX-5 1989-1997 годов – 5,5 баллов;
Ford Mustang 1964-1973 годов – 5,5 баллов.
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