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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей с пробегом: 12 моделей

Наиболее долговечные авто измеряются по их способности преодолеть более 805 тысяч километров.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Авто

Авто / © autotheme.info

Специалисты представили рейтинг самых надежных автомобилей с пробегом. В него вошли 12 марок из Европы, Японии и США.

Об этом написало американское издание HotCars.

Рейтинг самых надежных автомобилей в США

Как отмечается в материале, список самых надежных автомобилей выглядит так:

  1. Hyundai Elantra 2010-2015 годов – 9,5 баллов;

  2. Chevrolet Silverado 1988-2002 годов – 9,0 баллов;

  3. Ford Super Duty 2011-2016 годов – 8,5 баллов;

  4. Toyota Tacoma 2005-2015 годов – 8,0 баллов;

  5. Porsche 911 Turbo 1973-1989 годов – 8,0 баллов;

  6. Honda Accord 1990-1993 годов – 7,5 баллов;

  7. Mercedes-Benz E-Class 1993-1996 годов – 7,5 баллов;

  8. Chevrolet Corvette 1997-2004 годов – 7,0 баллов;

  9. Volkswagen Golf 2003-2008 годов – 6,5 баллов;

  10. Nissan Frontier 2005-2007 годов – 6,0 баллов;

  11. Mazda MX-5 1989-1997 годов – 5,5 баллов;

  12. Ford Mustang 1964-1973 годов – 5,5 баллов.

Ранее эксперты составили подборку 10 самых доступных автомобилей в Украине.

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Дата публикации
Количество просмотров
159
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