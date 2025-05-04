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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
Количество просмотров
4747
Время на прочтение
1 мин

Путин объяснил, почему начал войну против Украины

Диктатор говорит, что война стала «следствием отсутствия реакции Запада» на предупреждения, которые он якобы озвучивал еще в 2007 году.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин озвучил свою версию причин полномасштабной войны против Украины. По словам диктатора, он предупреждал о грядущих геополитических изменениях.

Об этом он сказал в новом фильме Россия. Кремль. Путин. 25 лет», созданном российской госпропагандой.

«Отсутствие реакции Запада на предупреждения, озвученные на Мюнхенской конференции 2007 года, в результате привело к трагическим событиям в Украине», — сказал Путин.

Также в этом пропагандистском фильме Путин заявил, что Россия в 2014 году не была готова к полномасштабному вторжению в Украину.

«Начать СВО в 2014 году было нереалистично — Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что мир в Украине — это вопрос времени.

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Дата публикации
Количество просмотров
4747
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