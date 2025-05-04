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Путин объяснил, почему начал войну против Украины
Диктатор говорит, что война стала «следствием отсутствия реакции Запада» на предупреждения, которые он якобы озвучивал еще в 2007 году.
Президент России Владимир Путин озвучил свою версию причин полномасштабной войны против Украины. По словам диктатора, он предупреждал о грядущих геополитических изменениях.
Об этом он сказал в новом фильме Россия. Кремль. Путин. 25 лет», созданном российской госпропагандой.
«Отсутствие реакции Запада на предупреждения, озвученные на Мюнхенской конференции 2007 года, в результате привело к трагическим событиям в Украине», — сказал Путин.
Также в этом пропагандистском фильме Путин заявил, что Россия в 2014 году не была готова к полномасштабному вторжению в Украину.
«Начать СВО в 2014 году было нереалистично — Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом», — сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что мир в Украине — это вопрос времени.