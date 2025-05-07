Москва давит на Украину перед парадом: аналитик объяснил смысл угроз "Орешником"

Аналитик объяснил смысл угроз "Орешником".

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Угрозы Москвы нанести удар по Киеву ракетой "Орешник" перед 9 мая не столько военный, сколько политический подтекст. Кремль боится срыва праздничных мероприятий в Москве и отмены визита Си Цзиньпина.

Об этом заявил аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ежак в эфире "Эспрессо".

По его словам, главная причина шантажа – страх перед дипломатическим ударом со стороны Китая.

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"Кремль очень боится, что им испортят праздник и большой визит Си Цзиньпина в Москву. Они боятся, что он решит изменить планы и поедет в Швейцарию, где начинаются консультации между США и Китаем по тарифам", - пояснил эксперт.

Ежак отметил, что поэтому Россия шлет сигналы Украине и Западу: не вмешивайтесь, не создавайте информационного или военного резонанса, чтобы не сорвать парад на Красной площади.

"Россияне намекают: если мы не будем проводить этот "марш мертвых" в Киеве и не праздновать вместе с ними, то они нанесут удар по столице ракетой "Орешник". Это давление, чтобы мы отмечали эти дни так, как хотят россияне", - добавил он.

Аналитик подчеркнул, что подобные заявления не свидетельствуют о реальном изменении намерений — речь идет о чисто политической акции, направленной на внутреннюю аудиторию и партнеров Москвы.

"Никакого прекращения огня нет, и это скорее политическая акция для россиян - обеспечить спокойное проведение их праздника", - подытожил Алексей Ежак.

Напомним, утром 7 мая российские пропагандисты сообщили, что Путин поручил Минобороны России определить цели в Киеве для удара "Орешником" в ответ на возможные украинские атаки в Москве в День победы.