Президент России Владимир Путин

Реклама

Угрозы россиян приказом президента РФ Владимира Путина атаковать Киев ракетой «Орешник» являются попыткой запугать и вызваны страхом самой Москвы.

Так ситуацию объяснил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

«Вообще, все эти страшилки об „орешнике“ означают очень простой месседж: не бейте по москве, мы боимся, у нас есть «орешник», — написал Коваленко в Сети.

Реклама

Он также напомнил о неудавшейся попытке России атаковать Украину этими ракетами.

«путин забыл уточнить, что второй пуск „орешника“ вообще был неудачен — он банально не полетел», — указал руководитель ЦПД.

Напомним, утром 7 мая российские пропагандисты сообщили, что Путин поручил Минобороны России определить цели в Киеве для удара «Орешником» в ответ на возможные украинские атаки в Москве в День победы.

Заметим, первый удар по российской баллистической ракете «Орешник» был совершен по Днепру 21 ноября 2024 года. Тогда не было существенных разрушений, ведь ракета была без взрывчатки. Через три месяца после первой атаки россияне запустили второй «Орешник» 6 февраля 2025 года. По данным западных СМИ, тогда ракета могла быть направлена в Киев, однако до цели «не долетела».