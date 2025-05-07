Що означають "страшилки" Путіна про удар "Орешніком" – пояснили в ЦПД

Президент Росії Володимир Путін

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Погрози росіян наказом президента РФ Володимира Путіна атакувати Київ ракетою «Орешнік» є спробою залякати і викликані страхом самої Москви.

Так ситуацію пояснив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

«Взагалі, всі оці страшилки про „орєшнік“ означають дуже простий меседж: не бийте по москві, ми боїмося, в нас є «орєшнік», — написав Коваленко в Мережі.

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Він також нагадав про невдалу спробу Росії атакувати Україну цими ракетами.

«путін забув уточнити, що другий пуск „орєшніка“ взагалі був невдалий — він банально не полетів», — вказав керівник ЦПД.

Нагадаємо, вранці 7 травня російські пропагандисти повідомили, що Путін доручив Міноборони Росії визначити цілі у Києві для удару «Орешніком» у відповідь на можливі українські атаки у Москві у День перемоги.

Зауважимо, перший удар російською балістичною ракетою «Орешнік» був здійснений по Дніпру 21 листопада 2024 року. Тоді не було суттєвих руйнувань, адже ракета була без вибухівки. Через три місяці після першої атаки росіяни запустили другий «Орешнік» 6 лютого 2025 року. За даними західних ЗМІ, тоді ракета могла бути спрямована на Київ, однак до цілі «не долетіла».