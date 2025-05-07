Владимир Путин и удар по Киеву «Орешником» / © ТСН.ua

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Президент России Владимир Путин поручил Минобороны определить цели в Киеве для удара «Орешником» в ответ на атаки ВСУ в Москве в День победы.

Об этом сообщает российский телеграм-канал Mash со ссылкой на источники.

Российские пропагандисты утверждают, что по данным их источников, ВСУ в Москве якобы готовят «провокации, серьезнее ударов дронами». Отмечается, что ответ на них будет серьезным и, вероятно, напрямую коснется Киева.

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«Как стало известно Mash, Владимир Путин дал указание МО РФ определить цели в Киеве для удара „Орешником“. Похоже, перемирия не будет», — говорится в сообщении.

К слову, накануне спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива Путина о трехдневном перемирии по случаю Дня победы актуальна. В то же время, спикер диктатора пригрозил, что Россия даст адекватный ответ, если Украина продолжит попытки ударов в этот период.

Напомним, впервые Россия атаковала Украину новой баллистической ракетой «Орешник», способной нести ядерный заряд, 21 ноября 2024 года. Тогда россияне ударили по Днепру. Ракета имела несколько боеголовок, но не имела взрывчатки, поэтому нанесла небольшой вред.

Хотя Путин утверждал, что «Орешник» является межконтинентальной баллистической ракетой и уникальной разработкой, эксперты говорят, что это ракета средней дальности и модификация РС-26 «Рубеж».