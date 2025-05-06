Почему Россия угрожает "уничтожить Киев" после 9 мая: эксперт объяснил

Эксперт объяснил угрозы России "уничтожить Киев" / © ТСН.ua

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Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба (2006–2010 гг.) Игорь Романенко объяснил, почему Россия угрожает «уничтожить Киев» в случае срыва парада в Москве на 9 мая.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Эксперт отметил, что из-за проведения парада в Москве, чиновники государства-агрессора уже начали угрожать Украине. В частности, Дмитрий Медведев заявил, что «10 мая Киева может и не быть».

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«Обычными средствами воздушного нападения уничтожить Киев невозможно, как и ядерным оружием тактического уровня. То есть имеем со стороны России откровенный шантаж. К чему это приведет — трудно сказать, но до 7 мая еще есть время, чтобы продвинуться в подходах к этому вопросу, чтобы стороны проанализировали ситуацию и наработали возможные варианты дальнейших действий. Именно поэтому сейчас рано говорить о дальнейшем ходе войны, потому что нужно пройти эту непростую дату», — заключает Игорь Романенко.

Полный текст читайте по ссылке: Война в Украине: эксперт Романенко рассказал о «датах Х» и угрозах России уничтожить Киев 10 мая