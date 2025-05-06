- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 199
- Время на прочтение
- 2 мин
За эксзамглавы Офиса президента Смирнова внесли залог — сумма впечатляет
Смирнова заключили под стражу 5 мая, а уже 6-го за него внесли залог.
При бывшем заместителе главы Офиса президента Андрее Смирнове внесли залог в размере 18 млн гривен.
Об этом в комментарии hromadske сообщили адвокаты Смирнова.
Вчера 5 мая Смирнова отправили под стражу с возможностью внесения залога.
«Взяли под стражу вчера после заседания. Пока не вышел, ждем, пока выведут», — сказала адвокат Инна Бутенко.
В чем обвиняют Смирнова
В мае 2024 года Андрею Смирнову сообщили о подозрении по делу о незаконном приобретении 15 млн гривен.
Стало известно, что экс-замглавы ОП приобрел элитное жилье, автомобили и землю в Карпатах.
За два года, в период 2020-2022 годов Смирнов приобрел имущество стоимостью более 17 млн грн, хотя не имел сбережений для таких стоимостных приобретений.
В рамках этого дела Смирнову было объявлено новое подозрение в легализации незаконно приобретенных средств и приняты предложения о получении взятки в особо крупном размере.
Однако сам экс-замглавы ОП намекнул, что НАБУ и САП спешили вручить ее, поскольку истекают сроки расследования по делу о незаконном обогащении.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео «НОВЫЙ СКАНДАЛ! У эксзамглавы ОП нашли элитное жилье, автомобили и землю в Карпатах!»
29 марта президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Смирнова и Алексея Днепрова с должностей заместителей руководителя ОП. Новыми заместительницами главы ОПУ Андрея Ермака стали Елена Ковальская и Ирина Мудрая.
Читайте также: