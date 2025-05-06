За эксзамглавы Офиса президента Смирнова внесли залог — сумма впечатляет

Бывший заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов / © Громадское Youtube

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При бывшем заместителе главы Офиса президента Андрее Смирнове внесли залог в размере 18 млн гривен.

Об этом в комментарии hromadske сообщили адвокаты Смирнова.

Вчера 5 мая Смирнова отправили под стражу с возможностью внесения залога.

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«Взяли под стражу вчера после заседания. Пока не вышел, ждем, пока выведут», — сказала адвокат Инна Бутенко.

В чем обвиняют Смирнова

В мае 2024 года Андрею Смирнову сообщили о подозрении по делу о незаконном приобретении 15 млн гривен.

Стало известно, что экс-замглавы ОП приобрел элитное жилье, автомобили и землю в Карпатах.

За два года, в период 2020-2022 годов Смирнов приобрел имущество стоимостью более 17 млн грн, хотя не имел сбережений для таких стоимостных приобретений.

В рамках этого дела Смирнову было объявлено новое подозрение в легализации незаконно приобретенных средств и приняты предложения о получении взятки в особо крупном размере.

Однако сам экс-замглавы ОП намекнул, что НАБУ и САП спешили вручить ее, поскольку истекают сроки расследования по делу о незаконном обогащении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео «НОВЫЙ СКАНДАЛ! У эксзамглавы ОП нашли элитное жилье, автомобили и землю в Карпатах!»

29 марта президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Смирнова и Алексея Днепрова с должностей заместителей руководителя ОП. Новыми заместительницами главы ОПУ Андрея Ермака стали Елена Ковальская и Ирина Мудрая.

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