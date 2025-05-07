Магнитная буря 7 мая: чего ждать украинцам

Магнитная буря / © Associated Press

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В среду, 7 мая , средняя солнечная активность. Магнитная буря опустилась до желтого уровня — К-индексу 4.

Об этом стало известно из ресурса meteoagent.

частицы, выброшенные Солнцем, попадают в магнитосферу Земли, вызывая колебания в ее магнитном поле. Это может влиять не только на работу техники, но и на здоровье людей.

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Обычно бури с K-индексом до 4 проходят незаметно. Но если он поднимается до 5 и выше, начинаются перебои в связи, работе GPS и спутниковых систем. В некоторых регионах можно наблюдать даже полярное сияние.

Особенно чувствительно реагируют на бурые метеозависимые люди.

головная боль

вялость и слабость

раздражительность

проблемы со сном

обострение хронических заболеваний

Напомним, ранее мы писали, что карты нам предвещают на 5-11 мая.