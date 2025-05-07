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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 7 мая: чего ждать украинцам

Специалисты предупреждают, что прогноз меняется несколько раз в день. Следовательно, следует регулярно следить за обновлениями, чтобы вовремя отреагировать на изменения в самочувствии или работе техники.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В среду, 7 мая , средняя солнечная активность. Магнитная буря опустилась до желтого уровня — К-индексу 4.

Об этом стало известно из ресурса meteoagent.

частицы, выброшенные Солнцем, попадают в магнитосферу Земли, вызывая колебания в ее магнитном поле. Это может влиять не только на работу техники, но и на здоровье людей.

Обычно бури с K-индексом до 4 проходят незаметно. Но если он поднимается до 5 и выше, начинаются перебои в связи, работе GPS и спутниковых систем. В некоторых регионах можно наблюдать даже полярное сияние.

Особенно чувствительно реагируют на бурые метеозависимые люди.

  • головная боль

  • вялость и слабость

  • раздражительность

  • проблемы со сном

  • обострение хронических заболеваний

Напомним, ранее мы писали, что карты нам предвещают на 5-11 мая.

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