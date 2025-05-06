Таропрогноз на 5-11 мая 2025 года: что карты нам предвещают

Карты Таро / © ТСН.ua

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Карты Таро , вопреки распространенному мнению, не предсказывают будущее. Они только показывают вероятное будущее. Ведь будущее зависит только от наших собственных действий и поступков. А для того, чтобы узнать больше о возможном будущем, читайте таропрогноз на неделю от эзотерика Елены Кузьмич .

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Колесница"

Эта карта Таро рассказывает о силе воли, честности, смелости и упрямстве. Она свидетельствует о рывке вперед, контроле над мыслями и чувствами, сексуальной силе, достижении успеха, но одновременно и о рискованной авантюре, желании победить любой ценой и выборе правильного пути.

"Колесница" свидетельствует о том, что нужно выбрать - партнера, особенности ваших отношений, путь со второй половинкой и т.д. Эта карта говорит о том, что ключом к успеху может стать только сильная самомотивация или упрямство. Также вы можете встретить человека, который станет олицетворением этих качеств.

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В отношениях помните о течении времени для получения желаемого, не позволяйте удачи вырваться из рук, а сами управляйте процессом.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Семерка жезлов"

Эта карта говорит о защите и получении преимуществ. "Семерка жезлов" также рассказывает об отказе сдвинуться с места, желании рассчитывать только на свои силы, брошенный вызов, вынужденную защиту и иногда даже агрессию.

Если в расписании вытащили эту карту, то это означает, что вам придется пойти в глухую защиту и рассчитывать только на себя.

Не исключена борьба с "внутренними демонами", которые мешают нам двигаться по правильному пути комплексами, страхами, подозрениями и т.д. Вы можете вести борьбу и с собственной совестью. Если бы там не было, защищайте свои планы от противников. Внимательно распределите, как тратить собственные силы.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Девятка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о значительных достижениях, очищении, независимости, самоуверенности. Возможно, вы получите серьезный жизненный выигрыш, получите контроль над ситуацией, добьетесь финансовой и материальной безопасности, поэтому стоит начать наслаждаться жизнью, ведь впереди – изменения к лучшему.

Сейчас стоит поймать успех за хвост и надеяться на умение извлекать выгоду. Достигнув немалого в работе, вы чувствуете радость и независимость.

Вы научились контролировать свои сомнения и страхи. Сейчас вы свободны в своем выборе делать что угодно. Но помните и то, что вы – ответственны за свои поступки.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.