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Пять ароматов, которые успокаивают и помогают быстрее и крепче заснуть
Эксперты по сну говорят, что запахи оказывают большое влияние на качество сна. Поэтому, если хотите иметь спокойный и крепкий сон, следует позаботиться о правильном аромате в своей спальне.
Ученые назвали несколько ароматов, которые оказывают успокаивающий эффект, помогают расслабиться и быстрее заснуть. Рассказываем, ссылаясь на ресурс radioclub.ua, какие пять самых эффективных масел, помогающих наладить крепкий и качественный сон.
Какие ароматы помогают расслабиться и быстрее заснуть
Иланг-иланг оказывает успокаивающий эффект, поэтому его можно добавлять в вечернюю рутину, чтобы успокоиться и расслабиться. Иланг-иланг обладает фруктовым насыщенным ароматом с успокаивающим эффектом. Такое эфирное масло можно наносить на тело вместе с кокосовым маслом, оно также помогает снижать АД. Не следует допускать к этому продукту домашних животных, потому что для них иланг-иланг — это токсин.
Бергамот отлично справляется со стрессом, такое эфирное масло успокаивает, но не стимулирует нервную систему. Его можно добавить к шампуню и помыть голову, это поможет расслабиться и снизить тревожность перед сном.
Лаванда — это самый эффективный аромат для засыпания. Запах этого растения успокаивает нервную систему, помогает расслабиться и снять беспокойство. Эксперты со сна рекомендуют наносить лавандовое эфирное масло на тело вместе с любым кремом или положить веточку сушеного растения у постели.
Ромашка. Традиционно ромашку принимают в виде чая. Специалисты также советуют пользоваться ромашковым эфирным маслом для усиления эффекта. Несколько капель можно добавить в диффузор или в горячую ванну.
Кедровое дерево. Такой аромат обладает седативными свойствами — высвобождает мелатонин и уменьшает ночную тревогу. Эфирное масло кедрового дерева способно снижать кортизол, способствует быстрому засыпанию и укрепляет сон. Продукт можно добавить в диффузор или капнуть несколько капель на салфетку и положить у кровати.