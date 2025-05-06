Пять ароматов, которые успокаивают и помогают быстрее и крепче заснуть

Ученые назвали несколько ароматов, которые оказывают успокаивающий эффект, помогают расслабиться и быстрее заснуть. Рассказываем, ссылаясь на ресурс radioclub.ua, какие пять самых эффективных масел, помогающих наладить крепкий и качественный сон.

Иланг-иланг оказывает успокаивающий эффект, поэтому его можно добавлять в вечернюю рутину, чтобы успокоиться и расслабиться. Иланг-иланг обладает фруктовым насыщенным ароматом с успокаивающим эффектом. Такое эфирное масло можно наносить на тело вместе с кокосовым маслом, оно также помогает снижать АД. Не следует допускать к этому продукту домашних животных, потому что для них иланг-иланг — это токсин.

Бергамот отлично справляется со стрессом, такое эфирное масло успокаивает, но не стимулирует нервную систему. Его можно добавить к шампуню и помыть голову, это поможет расслабиться и снизить тревожность перед сном.

Лаванда — это самый эффективный аромат для засыпания. Запах этого растения успокаивает нервную систему, помогает расслабиться и снять беспокойство. Эксперты со сна рекомендуют наносить лавандовое эфирное масло на тело вместе с любым кремом или положить веточку сушеного растения у постели.

Ромашка. Традиционно ромашку принимают в виде чая. Специалисты также советуют пользоваться ромашковым эфирным маслом для усиления эффекта. Несколько капель можно добавить в диффузор или в горячую ванну.