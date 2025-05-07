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Магнітна буря 7 травня: чого очікувати українцям
Фахівці попереджають, що прогноз змінюється кілька разів на день. Тож варто регулярно стежити за оновленнями, аби вчасно відреагувати на зміни в самопочутті чи роботі техніки.
У середу, 7 травня в Україні, середня сонячна активність. Магнітна буря опустилася до жовтого рівня — К-індексу 4.
Про це стало відомо з ресурсу meteoagent.
частинки, викинуті Сонцем, потрапляють у магнітосферу Землі, викликаючи коливання в її магнітному полі. Це може впливати не лише на роботу техніки, а й на стан здоров’я людей.
Зазвичай бурі з K-індексом до 4 минають непомітно. Але якщо він піднімається до 5 і вище, починаються перебої у зв’язку, роботі GPS та супутникових систем. У деяких регіонах можна спостерігати навіть полярне сяйво.
Особливо чутливо реагують на бурі метеозалежні люди. Найпоширеніші симптоми під час геомагнітної активності:
головний біль
млявість та слабкість
дратівливість
проблеми зі сном
загострення хронічних захворювань
Нагадаємо, раніше ми писали, що карти нам віщують на 5-11 травня.