Магнітна буря 7 травня: чого очікувати українцям

Магнітна буря / © Associated Press

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У середу, 7 травня в Україні, середня сонячна активність. Магнітна буря опустилася до жовтого рівня — К-індексу 4.

Про це стало відомо з ресурсу meteoagent.

частинки, викинуті Сонцем, потрапляють у магнітосферу Землі, викликаючи коливання в її магнітному полі. Це може впливати не лише на роботу техніки, а й на стан здоров’я людей.

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Зазвичай бурі з K-індексом до 4 минають непомітно. Але якщо він піднімається до 5 і вище, починаються перебої у зв’язку, роботі GPS та супутникових систем. У деяких регіонах можна спостерігати навіть полярне сяйво.

Особливо чутливо реагують на бурі метеозалежні люди. Найпоширеніші симптоми під час геомагнітної активності:

головний біль

млявість та слабкість

дратівливість

проблеми зі сном

загострення хронічних захворювань

Нагадаємо, раніше ми писали, що карти нам віщують на 5-11 травня.