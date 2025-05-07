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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 7 травня: чого очікувати українцям

Фахівці попереджають, що прогноз змінюється кілька разів на день. Тож варто регулярно стежити за оновленнями, аби вчасно відреагувати на зміни в самопочутті чи роботі техніки.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У середу, 7 травня в Україні, середня сонячна активність. Магнітна буря опустилася до жовтого рівня — К-індексу 4.

Про це стало відомо з ресурсу meteoagent.

частинки, викинуті Сонцем, потрапляють у магнітосферу Землі, викликаючи коливання в її магнітному полі. Це може впливати не лише на роботу техніки, а й на стан здоров’я людей.

Зазвичай бурі з K-індексом до 4 минають непомітно. Але якщо він піднімається до 5 і вище, починаються перебої у зв’язку, роботі GPS та супутникових систем. У деяких регіонах можна спостерігати навіть полярне сяйво.

Особливо чутливо реагують на бурі метеозалежні люди. Найпоширеніші симптоми під час геомагнітної активності:

  • головний біль

  • млявість та слабкість

  • дратівливість

  • проблеми зі сном

  • загострення хронічних захворювань

Нагадаємо, раніше ми писали, що карти нам віщують на 5-11 травня.

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