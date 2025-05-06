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Які чоловіки подобаються жінкам більше — лисі чи з волоссям
Всупереч стереотипам, лиса голова у чоловіків посіла друге місце за привабливістю серед жінок, згідно з останнім опитуванням.
Лисі чоловіки здаються жінкам привабливішими, ніж ті, хто має волосся. Зокрема, тому що лисина у чоловіків сприймається як безпечна форма соціального домінування.
Про це свідчать результати нового дослідження, пише Mail Online.
У дослідженні експерти опитали 2000 жінок про риси, які вони вважають найбільш привабливими у чоловіках. Хоча мускулисте тіло було найпопулярнішою характеристикою, лиса голова опинилася на другому місці в списку. Це може пояснити популярність таких зірок, як Джейсон Стейтем, Двейн «Скеля» Джонсон та Він Дізель.
Речниця платформи Illicit Encounters Джессіка Леоні, яка замовила це дослідження, зазначила, що привабливість — це «питання смаку».
«Лисі чоловіки — одні з найсексуальніших, яких тільки можна уявити», — додала вона.
Хоча багато чоловіків переживають через втрату волосся, лисина може бути пов’язана з низкою позитивних рис. Дослідження показали, що лисина у чоловіків сприймається як безпечна форма соціального домінування. Також вважається, що лисі чоловіки є соціально зрілішими, розумнішими, освіченішими та чеснішими порівняно з тими, хто має повну шевелюру.
Учасниці опитування назвали, які чоловічі риси приваблюють їх найбільше:
42% респонденток назвали, що це мускулиста статура,
40% — лиса голова,
38% — блакитні очі,
36% — борода,
31% — темне волосся,
30% — кучеряве волосся.
Інші популярні риси — високі вилиці (26%), світле волосся (22%), зелені очі (21%) і волохаті груди (18%). Водночас 10% опитаних зізналися, що їм подобаються чоловіки з татуюваннями, а 7% — шанувальниці пірсингу.
Ці результати свідчать про те, що замість витрачання мільярдів щороку на боротьбу з облисінням, чоловіки можуть просто прийняти це і поголити голову.
До слова, раніше повідомлялося про те, шо найбільше приваблює чоловіків у жінках. Виявилося, що це не зовнішність і не вік.