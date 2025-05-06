- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 2 мин
Какому знаку Зодиака повезет 7 мая
Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 7 мая?
Лунная энергетика нынешнего дня негативно сказывается на человеческой психике, делая одних раздражительными и вспыльчивыми, а других – мнительными и впечатлительными. Любая двусмысленная ситуация может вызвать неадекватную реакцию: как резкий всплеск эмоций, так и полную апатию, и отказ от каких-либо действий. Такое психологически состояние – не более чем влияние Луны, потому уже завтра от него не останется и следа, так что очень важно переждать этот неприятный период. Главное – как можно меньше общаться с окружающими людьми, даже если речь идет о близких – завтра можно будет все наверстать.
Весы
Весам звезды настоятельно рекомендуют проанализировать предыдущий жизненный период, сделав выводы относительно того, что было осуществлено правильно, а в чем – допущена ошибка. Прозорливость, свойственная в это время представителям знака, позволит им спланировать свою будущую тактику и стратегию достижения целей таким образом, что успех можно считать гарантированным.
Читайте также: