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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
65
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 7 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Весы

Весы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 7 мая?

Лунная энергетика нынешнего дня негативно сказывается на человеческой психике, делая одних раздражительными и вспыльчивыми, а других – мнительными и впечатлительными. Любая двусмысленная ситуация может вызвать неадекватную реакцию: как резкий всплеск эмоций, так и полную апатию, и отказ от каких-либо действий. Такое психологически состояние – не более чем влияние Луны, потому уже завтра от него не останется и следа, так что очень важно переждать этот неприятный период. Главное – как можно меньше общаться с окружающими людьми, даже если речь идет о близких – завтра можно будет все наверстать.

Весы

Весам звезды настоятельно рекомендуют проанализировать предыдущий жизненный период, сделав выводы относительно того, что было осуществлено правильно, а в чем – допущена ошибка. Прозорливость, свойственная в это время представителям знака, позволит им спланировать свою будущую тактику и стратегию достижения целей таким образом, что успех можно считать гарантированным.

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Дата публикации
Количество просмотров
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