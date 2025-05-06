Одно слово поможет точно определить, врет ли человек

Употребление абсолютов может быть сигналом лжи / © Pixabay

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Лгать — не только аморально, но и психологически изнурительно. И обнаружить ложь гораздо проще, чем кажется. Американский адвокат Джефферсон Фишер, известный эксперт по судебным прениям, поделился в одном из последних выпусков подкаста Diary of a CEO простым методом, как распознать лжеца. И все, что для этого нужно, — слушать внимательно одно слово.

Об этом пишет New York Post.

По словам юриста, лжецы часто используют категорические формулировки, в частности «никогда» или «всегда». Именно эти слова он называет «показательными маркерами лжи». «Когда я спрашиваю человека: „Писали ли вы сообщения за рулем того дня?“, и слышу в ответ: „Нет, я никогда не пишу сообщений, когда за рулем“ — это уже сигнал, — объясняет Фишер. — Все мы хоть раз писали что-то в телефоне во время вождения. Абсолютные слова — „никогда“ или „всегда“ — обычно указывают на попытку скрыть правду».

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Еще одним индикатором лжи является слишком быстрый ответ. Если человек не задумывается над вопросом, а сразу выдает готовую фразу, это может быть признаком заранее подготовленной лжи. Фишер советует в таких случаях повторить вопрос медленно. Это может заставить собеседника скорректировать свой ответ, и тогда правда выйдет сама: «Ну, иногда бывает…»

Интересно, что ложь не только влияет на репутацию, но и имеет психологические последствия. Исследование, проведенное университетом Твенте в Нидерландах, показало: люди, которые соврали хотя бы раз в день, имели заметно более низкую самооценку. Участников просили вспомнить, как они вели себя в течение дня: 22% соврали ради собственной выгоды, 8% — чтобы защитить других, а 69% сообщили, что вообще не врали. Но именно те, кто вспомнил обман, чувствовали себя хуже.

Итак, в следующий раз, когда вы услышите в разговоре «я никогда» или «я всегда» — присмотритесь повнимательнее. Возможно, правда рядом, просто ее пытаются замаскировать красивыми словами.

Напомним, ранее мы писали о том, что ИИ назвал Трампа и Маска главными лжецами ХХ века.