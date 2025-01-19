Сырский объяснил, как Украина будет противодействовать российской ракете "Орешник"

Только несколько систем ПВО могут перехватить баллистические ракеты такого типа.

В Украине ведутся активные работы по созданию собственной противоракетной системы, которая могла бы перехватить российскую баллистическую ракету "Орешник". Кроме того, продолжаются переговоры с союзниками, уже имеющими такие системы ПВО.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью Андрею Цаплиенко в эфире ТСН.Неделя.

По его словам, только несколько систем ПВО могут перехватить баллистические ракеты такого типа как российский "Орешник"".

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“К сожалению, у нас их пока нет. Но мы должны сделать все, чтобы они появились”, – сказал главком ВСУ.

Александр Сырский отметил, что угроза удара "Орешником" заставляет не только активно вести переговоры с союзниками, которые имеют необходимые системы ПВО, но и работать над созданием "собственной системы противовоздушной обороны, которая была бы противоракетной".

"И, конечно, это нас должно побуждать к созданию ракетной системы, которая могла бы быть сдерживающим фактором применения такого оружия россиянами", — добавил он.

Главком ВСУ отметил, что работы в этом направлении активно ведутся.

"Я надеюсь, что мы в ближайшее время получим желаемый результат", — сказал он.

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Напомним, ранее командующий НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье заявил, что Альянс должен иметь в своем арсенале дальнобойное оружие, чтобы реагировать и устранять такие угрозы, как российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник".

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