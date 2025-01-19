Категория
Эксклюзив ТСН
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сырский объяснил, как Украина будет противодействовать российской ракете "Орешник"

Сырский объяснил, как Украина будет противодействовать российской ракете "Орешник"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / Фото: ТСН.ua

Только несколько систем ПВО могут перехватить баллистические ракеты такого типа.

В Украине ведутся активные работы по созданию собственной противоракетной системы, которая могла бы перехватить российскую баллистическую ракету "Орешник". Кроме того, продолжаются переговоры с союзниками, уже имеющими такие системы ПВО.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью Андрею Цаплиенко в эфире ТСН.Неделя.

По его словам, только несколько систем ПВО могут перехватить баллистические ракеты такого типа как российский "Орешник"".

“К сожалению, у нас их пока нет. Но мы должны сделать все, чтобы они появились”, – сказал главком ВСУ.

Александр Сырский отметил, что угроза удара "Орешником" заставляет не только активно вести переговоры с союзниками, которые имеют необходимые системы ПВО, но и работать над созданием "собственной системы противовоздушной обороны, которая была бы противоракетной".

"И, конечно, это нас должно побуждать к созданию ракетной системы, которая могла бы быть сдерживающим фактором применения такого оружия россиянами", — добавил он.

Главком ВСУ отметил, что работы в этом направлении активно ведутся.

"Я надеюсь, что мы в ближайшее время получим желаемый результат", — сказал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ИНТЕРВЬЮ СЫРСКОГО! СРОЧНО! НАКОНЕЦ СКАЗАЛ ПРАВДУ! ЭКСКЛЮЗИВ ТСН.НЕДЕЛИ!"

Напомним, ранее командующий НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье заявил, что Альянс должен иметь в своем арсенале дальнобойное оружие, чтобы реагировать и устранять такие угрозы, как российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник".

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация