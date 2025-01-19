Умерла участница группы "Лісапетний батальйон" Манастырская

Солистка группы "Лісапетний батальйон" Наталья Фалион рассказала о горе в коллективе.

19 января Наталья на своей Facebook-странице сообщила о смерти одной из участниц группы Манастырской Александры. Женщина в свое время выступала с группой на сцене и тесно дружила с солисткой. Александра также была одной из первых, кто присоединился к народному коллективу "Бабине літо", который впоследствии и стал фундаментом для "Лісапетного батальйону". В своей публикации Наталья выразила свои соболезнования и почтила память коллеги.

Наталья Фалион о смерти Манастырской Александры / Фото: instagram.com/nataliafalion

"Лісапетний батальйон" сегодня в печали. Ушла в вечность наша подруга – Манастырская Александра. Много лет она была с нами на сцене. Она была одна из самых первых певиц группы "Бабине літо". Пусть покоится с Богом и остается в нашей памяти навеки", — написала Фаллион.

Поклонники в комментариях также выразили свои соболезнования:

Светлая память и вечный покой

Искренние соболезнования

Царство небесное и вечная память…

Напомним, недавно певица Камалия также сообщила о невосполнимой потере. В ее семье умер дядя. Артистка рассказала, чем при жизни он запомнился ей больше всего.

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