Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Умерла участница группы "Лісапетний батальйон" Манастырская

Умерла участница группы "Лісапетний батальйон" Манастырская

Умерла участница группы "Лісапетний батальйон" Манастырская

"Лисапетный батальон" и Манастырская Александра

Лидер группы почтила память подруги.

Солистка группы "Лісапетний батальйон" Наталья Фалион рассказала о горе в коллективе.

19 января Наталья на своей Facebook-странице сообщила о смерти одной из участниц группы Манастырской Александры. Женщина в свое время выступала с группой на сцене и тесно дружила с солисткой. Александра также была одной из первых, кто присоединился к народному коллективу "Бабине літо", который впоследствии и стал фундаментом для "Лісапетного батальйону". В своей публикации Наталья выразила свои соболезнования и почтила память коллеги.

Наталья Фалион о смерти Манастырской Александры / © instagram.com/nataliafalion
Наталья Фалион о смерти Манастырской Александры / Фото: instagram.com/nataliafalion

"Лісапетний батальйон" сегодня в печали. Ушла в вечность наша подруга – Манастырская Александра. Много лет она была с нами на сцене. Она была одна из самых первых певиц группы "Бабине літо". Пусть покоится с Богом и остается в нашей памяти навеки", — написала Фаллион.

Поклонники в комментариях также выразили свои соболезнования:

  • Светлая память и вечный покой
  • Искренние соболезнования
  • Царство небесное и вечная память…

Напомним, недавно певица Камалия также сообщила о невосполнимой потере. В ее семье умер дядя. Артистка рассказала, чем при жизни он запомнился ей больше всего.

Читайте также:

Умер Джимми Картер: что он говорил об Украине и зачем встречался с Путиным?

Умер Джимми Картер: что он говорил об Украине и зачем встречался с Путиным?
Следующая публикация